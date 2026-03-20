Ayuntamiento de Ávila renueva su acuerdo con la Junta de Cofradías y aporta 50.000 euros para la Semana Santa abulense

ÁVILA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha renovado hoy su compromiso con la celebración de la Semana Santa de la ciudad, declarada de Interés Turístico Internacional, con la firma de un convenio con la Junta de Cofradías a la que el Consistorio aportará 50.000 euros.

El alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el presidente de la entidad, Francisco Trullén Gálvez, han rubricado un convenio por el que el Consistorio abulense aportará 50.000 euros para el desarrollo de la programación en torno a la Semana Santa abulense.

Durante la firma, el alcalde ha expresado el compromiso del Ayuntamiento con este evento y con el trabajo que desarrollan cofradías, hermandades, patronatos y archicofradías a lo largo de todo el año con el fin de contribuir "a difundir las tradiciones y la cultura de la ciudad",

Asimismo, Sánchez Cabrera ha reconocido que además es una celebración "de importancia turística y económica, por el impacto que esos días deja y el papel de promoción exterior que también juega".

Por su parre, el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ávila ha agradecido la colaboración continuada que se mantiene con el Ayuntamiento , con el fin de que la Semana Santa "pueda salir a las calles y mostrar las diferentes manifestaciones existentes, a través de tallas, procesiones, braceros, anderos y costaleros y también de los actos que se llevan a cabo".

Igualmente, ha resaltado el trabajo de las entidades que integran la Junta de Cofradías, encargada de coordinar la actividad que sus miembros desarrollan con el fin de llegar a todos, así como la participación e implicación de todos los cofrades que integran las diferentes entidades, porque permiten que las cofradías se mantengan vivas a lo largo de todo el año.