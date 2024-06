Ayuntamiento de Burgos aprueba las cláusulas del contrato del vestuario de la Policía Local por 625.000 euros

BURGOS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

LA Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves los pliegos de prescripciones técnicas particulares y las cláusulas administrativas del contrato para suministrar ele vestuario para la policía local por un periodo de cuatro años y un precio base de licitación de 625.000 euros.

Así lo ha anunciado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Andrea Ballesteros, durante la rueda de prensa en la que ha informado de los acuerdos aprobados en la reunión de la Junta Local.

Ballesteros ha explicado que este contrato, que se inicio en septiembre del pasado año, consta de cuatro lotes, de los que el primero tiene que ver con las prendas del uniforme, los accesorios y los complementos; el segundo con el calzado; el tercero con los buzos de la unidad canina y el cuarto los chalecos balísticos.

Asimismo, Andrea Ballesteros ha indicado que el coste total del presupuesto no se conocer ya que el contrato saldrá a licitación con un precio base de 650.000 euros y para los próximos cuatro años.

La portavoz municipal ha destacado este punto de la Junta Local porque, como ella misma ha explicado, "en la legislatura pasada la deficiencia en el aprovisionamiento de este tipo de material para la policía local fue notable" por lo que se ha querido dar "prioridad" ya que las quejas por parte de la Policía Local "en cuanto a la falta de renovación del vestuario estaban más que justificadas".

"De ahí que el expediente se haya agilizado y hoy hayamos aprobado estos pliegos para proceder a la licitación del nuevo vestuario de la Policía Local, atendiendo también esas deficiencias que existían en los últimos años al no haberse aprovisionado por parte del anterior equipo de gobierno", ha enfatizado Andrea Ballesteros.

Por otro lado, Andrea Ballesteros, en respuesta a los medios y ante la posibilidad de que el Ayuntamiento se plantee comprar un solar de la plaza Vega para uso municipal, ha explicado que es "conocida" la falta de espacio en el Consistorio "por la ampliación de algunos servicios por lo que "se están valorando distintos espacios para su compra".

"Este puede ser uno de ellos como tantos otros, con lo cual todavía no hay una decisión en firme pero se puede valorar como tanto otros pues sobre todo en la zona centro de la ciudad para que al final los servicios pues no estén tan desconcentrados pero no hay nada en firme", ha sentenciado Ballesteros.