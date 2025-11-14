Ayuntamiento de Burgos aprueba la programación en los barrios de enero a mayo de 2026 con 40 espectáculos gratuitos

BURGOS 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo ha aprobado la nueva edición de la Programación Cultural en los barrios, que se desarrollará del 10 de enero al 10 de mayo de 2026 y que reunirá 40 espectáculos dirigidos a público adulto, infantil y familiar.

El concejal de Turismo, Carlos Niño, ha explicado que el Ayuntamiento "apuesta por acercar propuestas culturales de calidad a los espacios más próximos a la ciudadanía", y garantizar "una oferta diversa y accesible en cada barrio.

La programación "se ha consolidado" como una de las iniciativas culturales con mayor aceptación de la ciudad, por lo que este éxito "reafirma el compromiso" del Consistorio con el fomento de la cultura y la participación ciudadana, especialmente en los barrios más periféricos, "que ven ampliadas sus opciones culturales y de ocio".

Durante cinco meses, los espectáculos se celebrarán los fines de semana en 17 Centros Municipales, y llegaran a todos los Centros Cívicos, Centros Municipales de los barrios y Bibliotecas de Burgos.

La programación incluye una propuesta familiar, con teatro infantil, clown, títeres y magia.

El público adulto también encontrará una programación variada con propuestas de teatro, danza, flamenco y música, de la mano de artistas y compañías de renombre.

La difusión de la programación se realizará mediante cuadernillos de mano, cartelería, la web municipal, redes sociales, grupos de WhatsApp vecinales y pantallas electrónicas distribuidas por toda la ciudad.

Todos los espectáculos serán gratuitos, regulándose el aforo mediante invitaciones que podrán recogerse en el Centro Cívico o Biblioteca donde se desarrolle cada actividad durante la semana previa a su celebración.