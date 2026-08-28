Ayuntamiento de Burgos aprueba la prórroga del servicio de puntos limpios y actualiza tarifas de tres aparcamientos

BURGOS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la continuidad del contrato del servicio de gestión de los puntos limpios de Burgos, al tiempo que ha aprobado la actualización de las tarifas en los aparcamientos subterráneos de Plaza Mayor, Plaza Vega y Avenida del Cid.

En concreto, el alcalde en funciones, Ángel Manzanedo, ha informado de que la prórroga transitoria, fijada en 1.229.580 euros se mantendrá vigente mientras se resuelve la nueva licitación, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 18 de septiembre y cuenta con un valor estimado de 3.834.447 euros para un periodo de cinco años.

En el apartado económico y de movilidad, el órgano de gobierno ha aprobado la actualización de las tarifas horarias en los aparcamientos subterráneos de Plaza Mayor, Plaza Vega y Avenida del Cid. La modificación responde a la aplicación de la subida del IPC interanual correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2025 y julio de 2026, que se sitúa en el 3,6 por ciento, tal como recogen los pliegues de sus concesiones.

Dentro de la Gerencia Municipal de Infraestructuras y Vivienda, se han fijado las directrices para la enajenación mediante subasta pública de la parcela 42 del polígono Belorado César 4. El edil ha informado de que el procedimiento, abierto desde el pasado 19 de agosto, establece un precio de salida de 437.126 euros para una superficie total de 7.129 metros cuadrados.

Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de oportunidades ha validado los pliegos para contratar el programa de envejecimiento activo. Con una fórmula contractual de dos años prorrogables por otros dos, el presupuesto base asciende a 714.293 euros.

En este sentido, el Ayuntamiento ha tenido que declarar desierta la asistencia técnica para la oficina municipal de atención al consumidor debido a la ausencia de licitadores, por lo que el área procederá a revisar el pliego para relanzar el concurso, dotado inicialmente con un valor estimado de 8.833 euros por un periodo de tres años más dos de prórroga.

En el área de Deportes, el equipo de Gobierno ha aprobado la primera prórroga del contrato con la mercantil Alasti Parca para la ejecución de los cursos de actividades físico-deportivas y de las escuelas municipales. Este compromiso alcanza un valor estimado de 5.830.571 euros estructurado en cuatro anualidades sobre un presupuesto base de licitación de 3.526.500 euros.

Asimismo, se ha resuelto la devolución de los avales presentados por la UTE formada por EBS Servicios, Educación y Deportes al no haber resultado adjudicataria finalista.