El Ayuntamiento de Burgos deja lista la Ordenanza de Terrazas con 45 modificaciones y que irá al Pleno del viernes

BURGOS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos llevará este viernes al Pleno ordinario la aprobación definitiva de la Ordenanza de Terrazas de hostelería tras incorporar 45 modificaciones de las 65 alegaciones realizadas.

Así lo ha asegurado el presidente de la Comisión de Licencias y responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso. Antes de la elevación al Pleno, deberá contar con el dictamen definitivo de la respectiva Comisión de Licencias.

Las alegaciones admitidas contienen aspectos "estrictamente técnicos", fruto del análisis de más de 65 alegaciones, "muchas de ellas desglosadas en varias propuestas", ha precisado. Los servicios de Arquitectura y Servicios han trabajado de manera "intensa" a lo largo de los últimos meses para dejar sobre la mesa una Ordenanza que regulará "las más de 800 peticiones recibidas, "unas 200 más que con la anterior norma".

Manso ha recalcado que el nuevo texto no modifica "nada de lo fundamental", al mantenerse el régimen sancionador, la transitoriedad y los elementos esenciales ya fijados. Además, ha destacado la "paz total" con el sector hostelero "desde hace meses", para precisar que en diciembre se abrirá el periodo para modificaciones de las terrazas existentes, lo que mantendrá una elevada carga de trabajo en el área.

El responsable del área también ha informado de que ya está finalizado "el pavimento podotáctil en las zonas de especial atención" y que los hosteleros han presentado los planes de emergencia, que se encuentra ahora en estudio. "Todo ello permitirá", ha dicho, "que la actividad quede correctamente ordenada y con reglas de juego claras para ciudadanos, empresarios y administración".

Por lo que respecta al avance de suelo para la industria, Manso ha reconocido que la Junta ya trabaja en la ampliación del polígono de Villanlonquéjar contará con 300.000 metros cuadrado más de suelo para empresas. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Burgos procederá a la subasta dos nuevas parcelas industriales en la fase IV del mismo polígono.