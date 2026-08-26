El Ayuntamiento de Burgos destina 575.500 euros a subvenciones ordinarias para clubes y entidades deportivas

BURGOS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la convocatoria de subvenciones ordinarias en materia deportiva para la temporada 2026-2027, un paquete de ayudas dotado con 575.500 euros y destinado a "respaldar la actividad regular de los clubes y entidades no profesionales de la ciudad".

La concejala de Deportes, Carolina Álvarez, ha informado, en una rueda de prensa, sobre los asuntos tratados en el Consejo de Administración del área, cita en la que se ha abordado esta línea económica que constituye el "pilar principal" de la planificación anual municipal y abarca desde las competiciones federadas y torneos de continuidad hasta proyectos específicos dirigidos a colectivos con diversidad funcional.

Álvarez ha recordado que este montante global, fruto de la fusión de dos antiguas partidas, se divide en 15 disciplinas deportivas diferentes en función de criterios técnicos y del número de licencias.

El fútbol encabeza la asignación con un 45 por ciento del presupuesto, seguido a distancia por otras modalidades como el esgrima, el 4 por ciento; el ciclismo, un 1 por ciento, o el boxeo adaptado para diversidad funcional, el 4 por ciento, mientras que el ajedrez sitúa su cuota en el 0,7 por ciento.

En el ámbito de los juegos escolares, la mayor demanda se concentra en el voleibol, por delante del fútbol y el baloncesto.

Para agilizar la liquidez de las entidades, las bases establecen que las ayudas inferiores a 3.000 euros se abonarán en un pago único, mientras que las de mayor cuantía recibirán un anticipo inicial del 30 y el 70 por ciento restante tras la justificación de los gastos.

La adjudicación de los fondos funcionará mediante un sistema mixto con el 60 por ciento del crédito que se distribuirá de forma proporcional a la subvención recibida en el ejercicio anterior y el 40 restante se asignará en régimen de concurrencia competitiva.

Con el fin de aportar estabilidad al tejido asociativo, las bases garantizan que ninguna ayuda experimentará una variación superior al 20 por ciento, respecto al año previo, lo que protege a los clubes ante fluctuaciones salvo que se produzca la desaparición de secciones o entidades.

Como principal novedad de este año, Álvarez ha subrayado que el baremo de valoración pasa de "cinco a seis criterios", con la incorporación de un indicador centrado en la capacidad de "autofinanciación".

Este nuevo apartado otorga hasta 35 puntos en función del porcentaje de ingresos privados sobre el presupuesto general.

El resto de criterios ponderan el número de licencias federativas (hasta 30 puntos), el mantenimiento de equipos en competiciones oficiales (hasta 20 puntos), la participación femenina (hasta cinco puntos), la inclusión y el deporte adaptado (hasta cinco puntos) y la organización de eventos municipales no subvencionados (hasta cinco puntos).

Asimismo, las entidades beneficiarias estarán obligadas a lucir la marca corporativa 'Burgos' en sus equipaciones y a colaborar con los colegios locales con clases teórico-prácticas o disputas de partidos amistosos organizados por el servicio municipal.

En cuanto a la tramitación, el plazo de presentación de solicitudes se abrirá durante 20 días naturales a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), un trámite previsto para las próximas dos semanas a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Además, el plazo para justificar los gastos de esta convocatoria concluirá el 31 de mayo de 2027.

Por otro lado, Álvarez ha hecho balance de la convocatoria correspondiente a la temporada 2025- 2026, que registró 49 solicitudes, de las que 37 han sido concedidas, siete ya resueltas definitivamente y 30 pendientes de aportar la última documentación.

Dos resultaron denegadas por mantener deudas de justificación de años anteriores, ocho experimentarán una penalización por demora fuera de plazo y dos decayeron al no presentar la justificación exigida.