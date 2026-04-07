El vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos multará y colocará barreras en el Arco del Amparo ante el aumento de tráfico y tras detectar que "numerosos conductores" ignoran la señalización de acceso restringido para evitar los desvíos provocados por las obras del tramo cuatro del Bulevar.

Así lo ha anunciado este martes el vicealcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien ha solicitado a la Policía Local "vigilancia aleatoria y la imposición de sanciones" tras detectar que se incumple la normativa en el paso bajo este emblemático arco en el barrio de Huelgas.

Además, se instalará una barrera física que solo podrán retirar "los vecinos y vehículos de emergencia" ante la "presión del tráfico" en las zonas adyacentes por la demolición del tramo provisional.

En este sentido, Manso ha advertido de que los ciudadanos "deben respetar las señales" y, si no lo hacen, se "atendrán a las consecuencias".

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

En lo que respecta a las infraestructuras municipales, el concejal ha confirmado que los cuerpos de Policía y Bomberos ocuparán totalmente sus nuevas dependencias reformadas el próximo 17 de abril.

Aunque las obras finalizaron formalmente el 24 de marzo --dentro de los plazos exigidos para la justificación de fondos estatales--, la recepción oficial se producirá entre el 15 y el 30 de abril.

El retraso administrativo se debe a que el Consistorio está a la espera de recibir la documentación técnica de las instalaciones térmicas. Manso entiende que la obra es un "éxito de gestión y eficiencia energética".

Respecto al edificio vallado en la calle Cardenal Segura 2 y 4, el Ayuntamiento ha endurecido su postura tras realizar una actuación de urgencia durante la Semana Santa para retirar elementos de fibrocemento con riesgo de desprendimiento y se ha dado un "ultimátum" a los propietarios.

El edil ha recordado que el edificio goza de protección medioambiental, por lo que la fachada y la cubierta deben ser rehabilitadas, no demolidas.

Por lo que se refiere a la senda de acceso a Cortes, las obras avanzan según lo previsto tras modificar el plan de seguridad por la cercanía de líneas de alta tensión, por lo que el equipo de Gobierno mantiene su compromiso de finalizar este acceso en el corto plazo.