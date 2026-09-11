El Ayuntamiento de Burgos organiza un concurso escolar sobre seguridad vial para el correcto uso de patinetes

BURGOS 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos organizará un concurso escolar sobre seguridad vial para el correcto uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), una de las grandes novedades del certamen de carteles que en esta edición girará en torno a la seguridad vial y el uso correcto de los patinetes eléctricos en entornos urbanos bajo el lema 'En patinete y con cabeza'.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, al informar de la aprobación este viernes de las nuevas bases de los tradicionales concursos escolares para el curso 2026-2027.

Ballesteros ha señalado que esta iniciativa busca atajar los problemas de convivencia detectados especialmente en el centro histórico y zonas peatonales. Los trabajos, concebidos de carácter colectivo por clases y divididos en tres categorías -desde Infantil hasta Bachillerato y ciclos formativos-, no solo se trabajarán en las aulas, sino que posteriormente ilustrarán los mupis de la ciudad para visibilizar esta problemática.

Junto a este concurso, el consejo ha renovado otros veteranos certámenes del área educativa. El concurso de dibujo y pintura Mateo Cerezo, que alcanza su 47ª edición, anima a los escolares a plasmar una ciudad inventada, ya sea ideal, futurista o fantástica. Como es habitual, los cien mejores trabajos se expondrán en el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos, que este año se ubicará en la cuarta planta del Foro Evolución y girará en torno a la temática urbana y el uso del cartón.

Este certamen se divide en cinco categorías, abarcando desde Infantil hasta Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se han aprobado las bases de los concursos de narrativa y 'lettering' Andrés Manjón, dotados con un presupuesto conjunto de 960 euros para los diferentes premios destinados a fomentar la creación literaria entre los jóvenes.

SEMANA SANTA INTERNACIONAL

En el apartado cultural, el consejo ha ratificado la programación de actividades para los centros de barrio de octubre a diciembre. Esta oferta descentralizada busca llevar la cultura a pie de calle más allá de la red de centros cívicos, dinamizando espacios de cercanía en distritos como Gamonal, el Pilar o el Barrio de la Tore. Todos estos puntos, al igual que los concursos, salieron adelante por unanimidad de los grupos políticos, consolidando una programación de larga trayectoria que mantiene presupuestos estables.

Por vía de urgencia, la sesión abordó un asunto clave para el Ayuntamiento: la tramitación de la declaración de la Semana Santa de Burgos como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El expediente, ya conformado y respaldado tras consensuarlo con los grupos municipales, se elevará al pleno de este mes de septiembre con el objetivo de acelerar un reconocimiento estratégico para la proyección turística y cultural de la ciudad.

Ya se han unido a la iniciativa más de "400 personas, instituciones y empresas", ha indicado Andrea Ballesteros.