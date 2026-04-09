Ayuntamiento de Burgos pide "coherencia técnica" a los grupos para aprobar el presupuesto el lunes "sin más dilaciones"

BURGOS 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, la 'popular' Andrea Ballesteros, ha pedido "coherencia técnica" a los grupos municipales para aprobar el presupuesto de 2026 el próximo lunes, 13 de abril, "sin más dilaciones".

Ballesteros ha precisado este jueves que su grupo en el Consistorio no contempla otro escenario que no sea "la desestimación de las alegaciones presentadas" y la aprobación "definitiva" del presupuesto.

No obstante, ha señalado que las alegaciones presentadas por el PSOE podrían salir adelante con su mayoría minoritaria en el Pleno, por lo que ha advertido de que si Vox opta por la abstención, como ha deslizado el grupo municipal, esto ocurriría y supondría hacer "reajustes de ingresos y gastos".

Por ello, espera "coherencia técnica" en los grupos, a los uqe ha recordado que las alegaciones se han desestimado en la Comisión de Hacienda por "criterios técnicos, no políticos". Así, ha reclamado que las cuentas entren en vigor "sin más dilaciones" para poder gestionar las obras y servicios previstos para este ejercicio.

Por otro lado, Ballesteros ha informado de que la Junta de Gobierno ha aprobado la prórroga del contrato de suministro de repuestos para el parque móvil municipal, que se divide en tres lotes que suman un total de 360.998 euros, destinados al mantenimiento de los vehículos que realizan las labores diarias de la ciudad.

Asimismo, ha habido el visto bueno para la revisión de precios, vinculada al IPC, del convenio con Cáritas Diocesana para la gestión del albergue de transeúntes. El incremento de 6.387 euros sitúa la partida total para este servicio de atención integral en 265.522 euros para el año 2026.

En la misma línea, se ha prorrogado el contrato con la asociación Apace por un importe de 58.826 euros para la organización de los campamentos de ocio inclusivo durante los meses de verano.