El Ayuntamiento de Burgos pide extremar la precaución ante la alerta por tormentas y lluvia para los próximos días

BURGOS, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha pedido este viernes extremar la precaución ante la declaración de alerta por el riesgo de tormentas y lluvia notificada por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Esta alerta afecta a todas las provincias de la Comunidad y se hace extensiva hasta el domingo, 16 de agosto, especialmente durante las tardes y primeras horas de la noche.

Ante esta circunstancia excepcional, los Servicios Municipales de Emergencias piden a la población que extreme la precaución en los desplazamientos, bien sean por carretera o a pie. Del mismo modo, aconsejan que se eviten zonas arboladas y edificaciones en mal estado o en construcción ante el riesgo de caída de elementos.

También se recomienda amarrar bien toldos y retirar de ventanas, balcones y terrazas macetas y objetos que puedan caer a la calle ocasionando daños personales o materiales.