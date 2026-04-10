El Ayuntamiento de Burgos pone en marcha nuevos talleres de bienestar familiar para reforzar las políticas sociales

BURGOS 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Familia del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha dado cuenta este viernes de los Talleres de Bienestar Familiar que se desarrollarán durante los próximos meses en diversos centros cívicos de la ciudad. Esta propuesta nace de un seguimiento de la actividad realizada durante el pasado año, un trabajo que el equipo de gobierno ha considerado "indispensable" para dar continuidad a las políticas sociales que sitúan a la familia como pilar fundamental.

El programa, según ha informado López en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reforzado el compromiso municipal con el bienestar mediante una estructura basada en la prevención y el fortalecimiento de las competencias parentales. Esta iniciativa busca ofrecer herramientas prácticas a las familias burgalesas para afrontar los retos de cada etapa vital, especialmente en la atención de menores, consolidándose como un eje prioritario de la Concejalía de Infancia, Familia e Igualdad.

Durante el pasado ejercicio, el Consistorio burgalés ha ofrecido cinco talleres centrados en tres áreas críticas como son el acompañamiento en procesos de duelo por suicidio, el apoyo en situaciones de separación y la crianza en tres etapas. La respuesta ciudadana en 2025 fue notable, completando el aforo de dieciséis plazas por sesión en los módulos de crianza positiva y adolescencia, y obteniendo una valoración "muy positiva" en cuanto a la atención psicoeducativa recibida.

De cara al nuevo ciclo, el Ayuntamiento ha decidido mantener los cinco bloques temáticos principales pero con un refuerzo del enfoque comunitario a través de la descentralización de las actividades. De este modo, los talleres se impartirán este año en los centros cívicos de San Agustín, San Juan y Capiscol con el objetivo de acercar los recursos municipales a los diferentes barrios de la capital burgalesa.

Finalmente, la organización ha optimizado los horarios para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los asistentes. Las sesiones del taller de acompañamiento a la adolescencia, dirigido a menores de entre trece y diecisiete años, arrancarán a las 17.00 horas y se extenderán, como máximo, hasta las ocho y media de la tarde, garantizando que los progenitores puedan acudir tras finalizar su jornada laboral.