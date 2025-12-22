El Ayuntamiento de Burgos recibe 1.439 quejas en el tercer trimestre de 2025, un 1,6% más

El concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha recibido 1.439 quejas en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un aumento del 1,6 por ciento más que el año anterior en el mismo periodo, mientras las sugerencias han alcanzado la cifra de 239, con un incremento del 1,3.

Así lo ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, en una rueda de prensa en la que ha precisado que los canales de entrada son la APP 'Burgos al Móvil', como principal medio de comunicación con el 53,34 por ciento, de las quejas, seguida del teléfono, con un 34,45 por ciento.

A mucha distancia se sitúan el canal presencial (2,50 por ciento), el formulario web (0,30 por ciento) y el registro (0,06 por ciento), considerados residuales, mientras el tiempo en medio de respuesta de todas estas sugerencias y quejas es de "ocho días y seis horas".

El reglamento municipal establece un plazo máximo de respuesta de máximo 15 días hábiles, un requisito que "se ha cumplido", ha puesto en valor López, quien ha precisado que los servicios que presentan menores tiempos de contestación son Bomberos, Movilidad y Transporte y Protocolo, mientras que los plazos más elevados se concentran en Ayuda a Domicilio, Juventud y Personal y Régimen Interior.

López ha señalado que resulta "satisfactorio" que el 75 por ciento de las quejas y sugerencias fueron respondidas, mientras que el resto "quedaron sin contestar", muchas de ellas por ser "duplicidades, asuntos ajenos a la competencia municipal o incidencias ya solucionadas por otras vías".

Por otro lado, las áreas que concentran mayor volumen de entradas, tanto resueltas como no resueltas, son Medio Ambiente y Sanidad, Autobuses Urbanos, Policía Local y Movilidad y Transporte, ha precisado.

En el ámbito de Medio Ambiente, las quejas se centran en la limpieza viaria, parques y jardines y el estado de los contenedores, cuestiones que ya han dado lugar a mejoras contractuales, refuerzos de personal y ajustes en la planificación de rutas. Igualmente, en Autobuses Urbanos y Policía Local, las incidencias más habituales se refieren al trato recibido, sanciones y tráfico.

Al respecto, el concejal ha subrayado que el número de quejas "no es un indicador de mal funcionamiento" del sistema, sino que lo relevante "es su tramitación, resolución y las mejoras" derivadas de ellas.

El edil también ha destacado la "apuesta" por incentivar el uso del "teléfono 010 como canal principal" para la presentación de quejas, con el objetivo de mejorar la coordinación entre servicios y disponer de un registro directo de las incidencias, reduciendo además los plazos de respuesta a la mitad del máximo legal.