El Ayuntamiento de Burgos reúne a los agentes del sector para avanzar en un V Plan de Comercio que refuerce las empresas

BURGOS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Burgos ha celebrado este viernes el primer encuentro para la elaboración del quinto Plan Municipal de Comercio, un documento en el que participarán todos los agentes vinculados al sector para propiciar una hoja de ruta orientada a reforzar a las empresas comerciales.

El concejal del área, César Barriada, lidera estas reuniones a las que asistirán los grupos políticos municipales, técnicos, asociaciones comerciales, la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), la Federación de Empresarios del Comercio (FEC) y la Cámara de Comercio e Industria de Burgos.

El inicio de estos trabajos se produce tras la ejecución del cuarto plan, que ha supuesto una inversión de 825.000 euros en el periodo 2023-2025. Con el objetivo de garantizar un mayor retorno e impacto de las medidas, el departamento contará con el asesoramiento técnico de una empresa especializada. Las premisas de la iniciativa parten de la sostenibilidad, la competitividad, la dinamización urbana y la innovación digital.

De este modo, el nuevo texto pretende convertirse en una hoja de ruta para los próximos años y en "una experiencia de ciudad ligada a los barrios y al centro histórico de la capital burgalesa". En una fase previa, se analizará la situación actual del sector y el balance del anterior plan para descartar actuaciones sin sentido, reforzar las útiles y prever nuevas acciones.

LADILLO SOBRE MEDIDAS

Entre las novedades que persigue la Concejalía de Comercio con esta herramienta destaca la determinación del retorno de los proyectos o campañas impulsados, así como la obtención de una visión real de las medidas implementadas.

Según ha apuntado Barriada, el propósito de estos trabajos consiste en lograr un plan que apoye de forma efectiva al sector, se ajuste a la realidad de Burgos y funcione como una herramienta útil para los colectivos implicados.