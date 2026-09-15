Ayuntamiento de Burgos sanciona con 14.000 euros a la cempresa de limpieza por deficiencias en el servicio

Carlos Niño durante la rueda de prensa de este martes. - AYTO BURGOS

BURGOS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha informado este martes de las incidencias registradas en el servicio de supervisión y control del contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza entre los meses de enero y julio.

Según ha explicado en rueda de prensa ha explicado que en los primeros meses del año se han detectado incidencias "menores,", pero durante los meses de junio y julio ha sido de "mayor gravedad" lo que ha conllevaun descuento de "7.000 euros en las certificaciones" de cada uno de dichos meses, lo que suma los 14.000 euros.

Así, Niño ha explicado que estas deducciones se aplican "cuando los trabajos no están realizados del todo o la calidad de los mismos no ha sido como establece el vigente contrato".

En junio, las deficiencias vinieron motivadas por averías en las maquinas barredoras que la empresa intentó compensar con labores manuales que los informes técnicos han "considerado insuficientes".

Por su parte, los recortes de julio respondieron directamente a criterios de calidad en las prestaciones.

La empresa concesionaria ha presentado los correspondientes recursos y alegaciones, "que se están estudoando", como ha puntado el concejal, por lo que las cifras definitivas quedan a la espera de su resolución.

Asimismo, la comisión ha informado de la adjudicación de un contrato menor por 13.847,85 euros para la limpieza y gestión de residuos en el tramo exterior del cauce del Molinar, a la altura de Virgen del Manzano.

Los trabajos, iniciados este 14 de septiembre con un plazo estimado de dos semanas, priorizarán el uso de métodos manuales para evitar daños en el entorno y contemplan la retirada de la reja y la limpieza del fondo.

En el marco de la reunión se ha presentado el borrador del II Plan Municipal de Salud de Burgos para su evaluación y recogida de aportaciones.

Concebido como "una hoja de ruta técnica para trabajar por la salud y bienestar de los burgaleses", como ha apuntado el concejal de Medio, quien ha añadido que "no se buscan solucuiones mágicas sino establecer unos ejes estratégicos". Así, el borrador se articula nueve ejes estratégicos y 72 acciones concretas apoyadas en datos oficiales y cartografía por secciones censales.

El plan proyecta medidas en salud mental, envejecimiento activo o soledad no deseada, e incluye la creación de una Mesa Municipal Intersectorial de Salud coordinada con la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) y los consejos de zona.

Su desarrollo estará sujeto a un programa operativo anual con evaluaciones trimestrales y semestrales.

Por lo que respecta a las previsiones en el Cementerio Municipal de San José, Niño ha destacado un estudio para la "organización de columbarios", la redacción final de un proyecto para la mejora del drenaje y canalización de "aguas subterráneas" -a la espera de dotación presupuestaria-, el despliegue de cartelería e intervenciones de conservación, y la puesta en marcha del convenio con la UBU para la cesión de restos óseos con fines docentes y de investigación.

En relación con las infraestructuras infantiles, Carlos Niño ha precisado que el Consistorio se encuentra ejecutando las correcciones derivadas de una auditoría sobre el estado de dichas instalaciones.

En la sección de Parques y Jardines se ha dado cuenta de las rotondas ejecutadas en el polígono industrial de Monte de la Abadessa de las previstas para otoño en el cruce de las calles Bricia y Laredo, junto a intervenciones urbanas como la rotonda de Islas Canarias o la mediana de la N-120.

En lo referente al cinturón verde, el Ayuntamiento ha agilizado la ejecución del plan de desbroces realizando en un solo ejercicio un total de 195 hectáreas -frente a las 250 proyectadas a tres años en el contrato- para prevenir incendios, a las que se sumarán otras 24 hectáreas durante el presente otoño en enclaves como Fuente Dorada, El Castillo, Plan Jerez y Fuente Bermeja.