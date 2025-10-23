Ayuntamiento de Burgos y VideBurgos impulsan la construcción de 56 viviendas de alquiler para jóvenes

BURGOS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fundación VideBurgos, y el Ayuntamiento han suscrito un convenio de colaboración para la construcción de 56 viviendas dirigidas a jóvenes menores de 35 años a un precio "asequible", como así lo ha asegurado el presidente de la fundación, Rafael Barbero.

Las obras empezarán inmediatamente y durarán 30 meses y según ha explicado la alcaldesa, Cristina Ayala, se trata de una parcela propiedad de la fundación en la calle Nelson Mandela, donde se edificarán las viviendas de uno, dos y de tres dormitorios, "todas ellas con garaje y trastero".

Asimismo, Ayala ha explicado que se trata de viviendas con una calificación energética mínima 'B,' que garantiza "una edificación moderna, eficiente y respetuosa" con el medio ambiente, además de que será un "alquiler protegido" durante un periodo de 25 años.

La Junta de Castilla y León es la entidad que regula el precio tasado de estas viviendas que oscila entre "los 470 y los 600 euros mensuales", lo que supone que están "un 20 por ciento" por debajo del precio del mercado libre.

El coste total de la promoción asciende a 9,3 millones de euros con el suelo incluido, de los cuales el Ayuntamiento de Burgos va a aportar 1,68 millones de euros, lo que representa al 18 por ciento de la inversión total.

Las personas interesadas deberán inscribirse en el registro de demandantes de vivienda de la Junta de Castilla y León y cumplir los requisitos establecidos por la normativa, ya que se trata de viviendas asimiladas a las de protección oficial.

Tanto Cristina Ayala como Rafael Barbero han subrayado la importancia de la "colaboración público privada" para la realización de estas viviendas sociales.

VideBurgos es una iniciativa que nació en 1945 y reafirma su "compromiso con el interés general" y su voluntad de contribuir a mejorar el acceso a la vivienda. En la actualidad, las viviendas con las que cuenta la fundación en régimen de alquiler están copadas.