El Ayuntamiento de León abre el plazo para abonar las actividades del Programa de Desarrollo Comunitario. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de las Concejalías de Bienestar Social y Mayores, ha abierto el plazo para realizar el pago de las actividades ofertadas dentro del Programa de Desarrollo Comunitario para el próximo curso.

Los usuarios admitidos deberán formalizar el abono de sus matrículas según el colectivo al que pertenezcan en las fechas establecidas. El programa consta de 15 propuestas tanto para población general como para mayores que se impartirán en los centros sociales municipales y centros sociales de mayores con el objetivo de impulsar la participación y promover un envejecimiento activo y saludable.

Las actividades para mayores deberán abonarse los días 21, 22 y 23 de septiembre, mientras que la población general tendrá que hacerlo los días 24 y 25 de septiembre, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Se establecen diferentes formas de pago presencial y telemático. De manera presencial únicamente se puede realizar el abono con tarjeta de crédito en el Centro Padre Isla y en el Centro Mariano Andrés en horario de 9.00 a 14.00 horas, mientras que de forma telemática se puede formalizar mediante la pasarela de pago integrada en el propio programa de inscripción. En este último caso los usuarios deben buscar el taller en el que han sido admitidos, acceder al listado y pulsar sobre el icono de pago online situado a la derecha de su número de DNI.

Una vez concluido este proceso, a partir del 30 de septiembre las plazas que queden vacantes quedarán expuestas públicamente tanto en los tablones de los Centros Sociales como en la página web oficial del Ayuntamiento de León.

El programa formativo y de ocio comenzará de forma oficial el próximo 1 de octubre de 2026 y se prolongará hasta el 23 de junio de 2027. Para la población general las actividades previstas son yoga, inglés básico, inglés conversación, actividades manuales, encuadernación y pintura al óleo. Además, para los mayores de 65 años se han programado propuestas de memoria, gestión de emociones, cultura general, yoga, acondicionamiento físico / postural, actividades manuales, coro, teatro y encuadernación.