El Ayuntamiento de León aprueba una modificación del presupuesto prorrogado de 2025 para invertir 9,3 millones de euros

Imagen de la sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de León celebrado este viernes ha dado luz verde a una modificación del presupuesto prorrogado de 2025 de 9.371.060,8 euros (único punto del día de la sesión) con el apoyo de los representantes de PSOE y el concejal no adscrito; la abstención de UPL y el PP y el voto en contra de Vox.

Las modificaciones se refieren a suplementos de crédito (para contratos de mantenimiento de colegios y edificios municipales), por importe de 868.102 euros, así como a créditos extraordinarios que se habilitan (para conservación y mantenimiento del viario y de instalaciones deportivas, plan de asfaltado o inversiones de reposición), por importe de 8.502.958 euros.

El expediente deberá someterse a información pública en los términos establecidos en la vigente normativa en materia de presupuestos de las entidades locales.

El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Carmnelo Alonso, ha expresado que la necesidad de tramitar este expediente de modificación de créditos deriva de que el Consistorio se encuentra con un presupuesto prorrogado del ejercicio anterior y no dispone de crédito para acometer determinadas inversiones por importe de 9.371.060,8 euros que se financiarán con remanente líquido de tesorería.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Fernández, ha manifestado que es "complicado hacer las cosas peor" que el equipo de Gobierno municipal actual y ha reprobado el estado de las calles y los edificios municipales tras las actuaciones de mantenimiento realizadas.

"Ahora quema las naves para lograr en un año lo que no ha conseguido hacer en siete años. La pena es que, con ustedes, gastar más no suele implicar un mejor resultado y veremos a ver lo que pasa en este caso", ha añadido y ha reprochado que esta situación sea causa de no haber elevado al pleno un proyecto de presupuestos para poder debatir las necesidades y las prioridades de la ciudad.

NECESIDADES DEL MUNICIPIO

Por su parte, el portavoz de UPL en el Ayuntamiento, Eduardo López Sendino, se ha abstenido en vez de votar en contra, según ha explicado, porque las partidas a las que se refiere la modificación afectan a necesidades en el municipio y opermitirán el mantenimiento de los colegios, de edificios municipales, de instalaciones deportivas o el plan de asfaltado.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Blanca María Herreros, ha votado en contra de esta modificación ante la "ausencia de explicaciones suficientes", por la "falta de transparencia", así como por la "concurrencia de irregularidades".

Finalmente, el concejal no adscrito, Ildefonso del Fueyo Cuervo-Arango, ha dado su apoyo a la modificación del presupuesto y ha alegado que eso es "lo que hay que hacer" para atender necesidades "perentorias" de la ciudad.