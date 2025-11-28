El Ayuntamiento de León aprueba las obras de mejora de las piscinas exteriores de La Palomera con 1,2 millones

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha rpesidido este viernes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en la que se han aprobado las obras de mejora de las piscinas exteriores de La Palomera. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 28 EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha dado el visto bueno al proyecto de renovación integral de las piscinas exteriores de la Palomera, una actuación que conllevará una inversión de 1,2 millones de euros.

La intervención permitirá, entre otros aspectos, renovar por completo el sistema de depuración y desinfección, mejorar la accesibilidad con un ascensor acuático o sustituir el actual pavimento deteriorado, además de abordar mejoras en el alumbrado y el sistema de riego.

Todo ello servirá para que los usuarios puedan disfrutar de una mejor experiencia en estas instalaciones deportivas y de ocio de verano, en las que previamente el Ayuntamiento de León ya ha renovado por completo sus aseos y vestuarios.

El proyecto de intervención aprobado este viernes pasa por la renovación de los vasos de agua y sus áreas perimetrales para resolver las deficiencias detectadas derivadas de la antigüedad de las instalaciones y de la ausencia de inversiones en las mismas durante las últimas décadas.

Con la actuación se corregirán los problemas de pérdidas de agua, de estanqueidad, fallos hidráulicos, degradación de pavimentos, obsolescencia de equipos de depuración y sistemas de riego inutilizados y carencias en accesibilidad y seguridad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

16.260 METROS CUADRADOS

El ámbito de actuación comprende una superficie aproximada de 16.260 metros cuadrados en los que están incluidos los vasos de la piscina grande, la totalidad de las playas perimetrales, los accesos desde vestuarios y cafetería, las zonas pavimentadas exteriores, las áreas de pradera y las salas de depuración de las dos piscinas.

El esfuerzo inversor que realizará el Consistorio se centra en la adecuación funcional, higiénico-sanitaria y accesible de unas instalaciones "consolidadas" en la ciudad, "de las más populares" en la época estival y que tienen un uso público intensivo.

MODERNO SISTEMA DE CLORACIÓN

En lo relativo a la parte más técnica de la actuación, el proyecto prevé la renovación completa del sistema de recirculación de agua, la sustitución de los revestimientos interiores de los vasos por sistemas de membrana armada PVC-P, así como la modernización de las salas de depuración mediante filtros y bombas de última generación, implementándose un moderno sistema de cloración salina que sustituirá el actual método convencional.

Además de la reforma de pavimentos exteriores, el Ayuntamiento de León procederá a la renovación del cerramiento perimetral, la mejora de la instalación eléctrica y del alumbrado exterior, así como la actualización del sistema de megafonía y la reposición del sistema de riego en las zonas ajardinadas para mejorar el césped.

La instalación de un elevador para garantizar el acceso al agua de personas con movilidad reducida permitirá cumplir con la normativa vigente en materia de accesibilidad universal en un proyecto integral orientado a devolver al recinto de piscinas exteriores unas condiciones "óptimas" de seguridad, confort, accesibilidad, operatividad y eficiencia energética, extendiendo así su vida útil y garantizando su adecuado funcionamiento durante las futuras campañas estivales.

OTRAS ACTUACIONES

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha aprobado la adjudicación de la reforma de la bolera de la calle 5 de octubre. La adjudicataria ha sido la empresa Arham Soluciones y Proyectos SL por un importe de 46.948 euros, una inversión que servirá para instalar carpas desmontables para la pista de bolo riañés y billar romano.

Igualmente, se ha adjudicado el contrato para adquirir nuevos bancos fenólicos para los vestuarios de La Granja a la empresa Arham Soluciones y Proyectos SL, para lo que se destinarán 8.349 euros y serán 25 las unidades que tendrá que suministrar y montar. Los bancos tendrán una estructura soldada en acero inoxidable y cuentan con zapatero y perchero.

También este viernes la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato de obras para realizar la ampliación del depósito de vehículos con un nuevo cerramiento perimetral por un importe de 45.012 euros a la empresa Arham Soluciones y Proyectos SL con el fin de mejorar la seguridad del espacio.

CUBIERTA DEL HOGAR DEL TRANSEÚNTE

Otra de las obras adjudicadas este viernes ha sido la de la renovación de la cubierta del Hogar Municipal del Transeúnte a la entidad mercantil Ryal Construcción e Ingeniería SL por un importe de 74.957 euros.

Por último, se ha dado luz verde a la adjudicación de las obras de mejora en la galería de acceso interno a la residencia de mayores Virgen del Camino a la empresa Meraki CR SL por un importe de 45.835 euros.