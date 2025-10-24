El Ayuntamiento de León construirá un nuevo aparcamiento junto al Centro de Salud de El Ejido con 120 plazas

Imagen de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha dado el visto bueno a diferentes iniciativas en la ciudad, entre ellas la adecuación de un solar municipal en aparcamiento de vehículos junto al Centro de Salud de El Ejido, ubicado en la calle José María Suárez González, con capacidad para 120 vehículos.

Con una inversión de 350.000 euros, el Ayuntamiento de León prevé dotar a la zona de un amplio estacionamiento con 100 plazas convencionales, seis adicionales de máxima accesibilidad y 14 reservadas para motocicletas.

Además, se definirán cuatro plazas de carga eléctrica, con preinstalación de obra civil para su futuro equipamiento, dentro de la apuesta del Consistorio por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones en la ciudad.

A raíz de la puesta en marcha del Centro de Salud ha surgido la demanda ciudadana de generar una zona de estacionamiento a la que ahora el equipo de Gobierno da respuesta resolviendo al mismo tiempo el uso "en precario" que se está haciendo de esa parcela como aparcamiento "improvisado". Este espacio pasará a estar debidamente urbanizado con su correspondiente pavimentación, señalización, sistema de drenaje e iluminación.

La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado los pliegos para licitar estas obras que tendrán un plazo de ejecución de diez meses desde la adjudicación del contrato y la firma del acta de replanteo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además de esta actuación, la Junta de Gobierno Local ha aprobado otras iniciativas que permitirán al Consistorio de la capital leonesa impulsar proyectos en distintos barrios para renovar pavimentos, incrementar el número de estacionamientos y mejorar el tránsito de peatones.

En concreto, los barrios de El Ejido, El Crucero y la avenida Ingeniero Sáenz de Miera serán los beneficiarios de actuaciones por valor de 1,3 millones de euros, una inversión que revertirá en hacer de León una ciudad "más cómoda para todos".

DEMETRIO MONTESERÍN Y VELASQUITA

Entre las actuaciones previstas se encuentran las que se ejecutarán en el barrio de El Crucero, en las calles Demetrio Monteserín y Velasquita. Con una inversión de 475.207 euros el Consistorio regenerará urbanísticamente el límite occidental de la ciudad con una mejora de los pavimentos, especialmente de calzada, aparcamientos y varios tramos de acera.

Atendiendo a las demandas vecinales, y dentro de la política del equipo de Gobierno invertir en todos los barrios de León, se actuará específicamente en la calle Demetrio Monteserín, ya que cuenta con un tramo de acera que aún no ha sido renovado y que presenta un acabado de hormigón, al igual que los aparcamientos existentes, que se encuentran fisurados.

La calzada, de mezcla bituminosa, presenta también un grado de deterioro importante que requiere de intervención, como los alcorques. Además, en los pasos de peatones no hay señalización vertical ni tampoco existe un pavimento adaptado, por lo que estas cuestione se resolverán con esta actuación que también incluye obras en la calle Velasquita, en cuyo entorno el Ayuntamiento de León actuará de manera integral en calzada, aparcamientos, pasos de peatones y el muro, que presenta un estado "degradado" por el paso del tiempo.

Ambas intervenciones darán paso, también, a la renovación del mobiliario público. El plazo de ejecución de los trabajos es de 10 de meses desde que se adjudique el contrato y se firme el acta de replanteo.

MÁS SEGURIDAD

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a las obras de mejora de la seguridad vial y los itinerarios peatonales en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, en su tramo entre la avenida de Portugal y el entorno de la glorieta de acceso al sector de La Lastra, donde el Ayuntamiento invertirá 500.000 euros dentro de las propuestas de inversiones solicitadas por la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Este proyecto tiene como objetivo avanzar en la modernización de la imagen de la ciudad y en favorecer la movilidad peatonal con la mejora de la pavimentación de la mediana de la avenida Sáenz de Miera y la ejecución de tres nuevos pasos de peatones.

La optimización de las condiciones de accesibilidad y movilidad de los peatones mejorará en este entorno, al mismo tiempo que lo hará la imagen de una de las vías de entrada a la ciudad, en este caso desde la LE-30. Con estas obras, cuyo plazo de ejecución es de diez meses, se prevé abordar un pequeño tramo de acera entre la carretera de Vilecha y la propia avenida Ingeniero Sáenz de Miera, completando el itinerario recientemente ejecutado hacia la localidad de Trobajo del Cerecedo.