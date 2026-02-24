Ayuntamiento de León destina 80.000 euros para ayudas a universitarios empadronados en la ciudad

LEÓN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado una partida de 80.000 euros destinados a ayudas al estudio para alumnos de grado en la Universidad de León y ciclos formativos de grado superior en centros leoneses.

Una prestación que se puede solicitar a partir de este miércoles y estas ayudas tiene como objeto el apoyo a estudiantes mediante la concesión de ayudas al estudio y para el pago de los derechos de matrícula.

Una de las líneas está dotada con 50.000 euros destinados a la ayuda a los estudios universitarios mientras que, los otros 30.000 euros, se destinan a la ayuda al estudio del alumnado matriculado en ciclos formativos de grado superior en centros de León.

La convocatoria establece tres modalidades de ayuda. Una primera, la bonificación de la tasa por matrícula de enseñanzas universitarias, podrá comprender hasta el 100 por cien del importe; una segunda, ayuda básica para estudios de ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional (en el caso de cursar en 2025/2026 un ciclo formativo de Grado superior de Formación Profesional, una ayuda básica y fija de 300 euros para la adquisición de libros o material técnico adecuado a los estudios) y una tercera línea de ayuda ligada a la excelencia en el rendimiento académico con una cuantía fija de entre 50 y 125 euros.

Las bases establecen distintos criterios para la obtención de las ayudas, desde la obligatoriedad del empadronamiento en la ciudad a otras como el número de miembros de la unidad familiar en relación con el criterio de renta, estableciéndose umbrales de renta máximos.