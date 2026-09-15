Ayuntamiento de León y Envac incorporan la fracción orgánica al sistema de recogida neumática de residuos de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León y Envac, compañía responsable de la implantación, operación y mantenimiento del sistema de recogida neumática de residuos de la ciudad, han incorporado desde este martes al sistema la gestión de la fracción orgánica, que se suma a la de envases y a la del resto que ya se realizaban desde su puesta en marcha en 2002.

El nuevo servicio, que permite al Ayuntamiento de León avanzar en la introducción de la recogida selectiva de biorresiduos establecida por la normativa europea, ha requerido de un nuevo etiquetado en las compuertas de un total de 70 puntos de vertido, en el que se indica el tipo de residuo que debe depositarse en cada uno de ellos.

Bajo el lema 'Elige marrón. Dale futuro a León' la puesta en marcha del servicio ha sido presentada este martes en un acto celebrado en la Plaza de Don Gutierre que ha contado con la participación del alcalde de León, José Antonio Diez Díaz; el concejal de Modernización y Servicio de Limpieza y Residuos, Jon Ander Fernández Ferreras y el country manager de Envac Iberia, Roberto Rello.

La incorporación de la fracción orgánica supone un nuevo paso en la evolución del sistema de recogida neumática de León y permite adaptar esta infraestructura a las nuevas necesidades de gestión de residuos. La separación de los residuos orgánicos constituye uno de los principales retos de la gestión municipal, ya que hace posible su valorización mediante procesos de compostaje o producción de biogás y reduce al mismo tiempo la cantidad de residuos destinados a eliminación.

Con esta implantación, León se suma al grupo de ciudades españolas que ya recogen la fracción orgánica mediante sistemas de recogida neumática de residuos. En la actualidad más de la mitad de los sistemas de recogida neumática operados por Envac en España gestionan ya esta fracción, un porcentaje que continúa en crecimiento conforme los municipios adaptan sus instalaciones a los nuevos requisitos legales y refuerzan las políticas de economía circular, según han informado el Consistorio de León y Envac en un comunicado conjunto recogido por Europa Press.

Desde el punto de vista técnico, la incorporación de la fracción orgánica no implica modificaciones sustanciales en la infraestructura neumática ni en los sistemas de transporte. No obstante, requiere analizar y adaptar aspectos operativos como la capacidad disponible, la gestión de los flujos de residuos, los criterios de explotación y mantenimiento, así como los puntos de aportación para los usuarios.

MEJORAR Y MODERNIZAR EL SERVICIO

Jon Fernández ha destacado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de León para mejorar y modernizar el servicio de recogida de residuos y su adecuación tanto a las necesidades de la ciudadanía como a la normativa.

Por su parte, Roberto Rello ha asegurado que la eficacia del nuevo servicio requiere en buena medida de la implicación de los ciudadanos. Por este motivo es importante que vecinos y establecimientos colaboren activamente en la correcta separación de los residuos. "Cada gesto cuenta y la participación de todos será decisiva para mejorar las tasas de reciclaje y seguir avanzando hacia una ciudad más sostenible. Estamos firmemente comprometidos con la sensibilización al usuario final, motivo por el cual consideramos muy necesaria las campañas de comunicación que se ponen en marcha de la mano del Ayuntamiento", ha recalcado.

En funcionamiento desde 2002, la red de recogida neumática de residuos de León ha sido operada y mantenida por Envac desde su puesta en marcha. La infraestructura, integrada por 7,8 kilómetros de tuberías subterráneas, presta servicio a 6.046 viviendas y establecimientos comerciales y da cobertura a cerca de 15.000 personas.