El Ayuntamiento de León reabre la Escuela Infantil Dama de Arintero tras una inversión de más de 350.000 euros

Imagen del exterior de la Escuela Infantil Dama de Arintero - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Bienestar Social, reabrirá este curso la Escuela Infantil Dama de Arintero, ubicada en la avenida de la Magdalena, después de mejorar y adecuar las instalaciones tras una inversión de más de 350.000 euros.

Entre las mejoras realizadas por el Ayuntamiento de León, figuran la construcción de una rampa de acceso, la adecuación del patio, la renovación de la carpintería metálica y la mejora de las escaleras, así como trabajos en los baños y en las propias aulas.

Además, se ha construido un nuevo espacio que podrá ser utilizado como sala de usos múltiples, según un comunicado de la Diputación Provincial recogido por Europa Press.

El plazo de solicitudes para niños de entre cuatro meses y tres años permanecerá abierto hasta el próximo 29 de agosto, donde la recogida y presentación de solicitudes se realiza en el Centro Cívico del Crucero y en la Dirección Provincial de Educación.

El curso se iniciará el próximo viernes, 5 de septiembre, y se ofertan en torno a 50 plazas.