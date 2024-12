Ayuntamiento y Ministerio avanzan en 3 proyectos pero sin variar posturas sobre soterramiento o integración

Los socios se emplazan a un Consejo de Administración a finales de enero o primeros días de febrero

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Castilla y León han participado este lunes en una reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio para la integración ferroviaria en la capital vallisoletana, en la que se ha acordado avanzar en la tramitación de tres proyectos: la reurbanización de la calle Salud, la renovación del paso subterráneo de San Isidro y la cesión de los nuevos talleres a Renfe, pero sin que el Consistorio renuncie a su posición favorable al soterramiento de las vías ni las entidades ministeriales se aparten de la idea de la integración en superficie recogida en el mencionado convenio.

En el encuentro que, como se ha señalado, en principio una sesión técnica, han participado representantes políticos de cada administración al máximo nivel, como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente; el actual regidor 'popular' Jesús Julio Carnero; y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La reunión se ha desarrollado durante más de dos horas en las dependencias de la estación Campo Grande de Valladolid, mientras en el recinto exterior de la terminal se manifestaban varias decenas de personas convocadas por la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril con cánticos a favor del soterramiento y críticas al ministro y exalcalde, sin que se hayan dado mayores incidentes.

Aunque Puente ha estado presente en la reunión, ha sido el secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien ha atendido a los medios de comunicación tras la conclusión de la misma para trasladar una visión optimista de la misma.

"Podemos decir que tenemos una luz al final del túnel, los puentes están tendidos y el diálogo sigue abierto porque realmente lo que hemos hecho es un repaso de la situación y de las posibilidades de avanzar para cumplir los objetivos de la sociedad", ha destacado Santano, que ha mencionado la disposición del Ayuntamiento de Valladolid a avanzar en tres "proyectos" recogidos en el convenio para la integración ferroviaria.

Santano espera materializar los acuerdos en un Consejo de Administración que prevé que se celebre antes de que finalice el mes de enero "o quizás en los primeros días de febrero".

En este sentido, Carnero ha concretado que el Ayuntamiento no ve problema en avanzar con proyectos como la urbanización de la calle Salud, que se considera una actuación urbanística "de borde"; la renovación del paso peatonal subterráneo situado junto al túnel de San Isidro; y la cesión a Renfe de los nuevos talleres construidos en el páramo de San Isidro.

En este sentido, el alcalde de la ciudad ha enfatizado que pese a que en el mes de octubre el Ministerio emitió un requerimiento al Ayuntamiento porque consideraba que incurría en incumplimiento de lo recogido en el convenio en estos proyectos así como en los de la zona de Ariza, el consistorio "no ha incumplido nada".

En cuanto a los tres pasos subterráneos previstos en el entorno de Ariza --avenida de Irún, conexión entre Hípica y calle Adolfo Suárez, y calle Esperanto-- Carnero ha precisado que "mientras no esté finalizada la Variante de mercancías" para que los trenes de Renault no tengan que utilizar la vía de Ariza, el Ayuntamiento no contemplará visar urbanísticamente estos subterráneos.

Carnero ha insistido en que el soterramiento es un "principio aspiracional" del equipo de Gobierno que encabeza, aunque asume que mientras el Ministerio esté "en la actual configuración" será complicado llevarlo a cabo. Pero ha matizado que mientras tanto se pueden llevar a cabo "aquellas actuaciones de integración que no sean incompatibles".

El regidor ha considerado que los proyectos en los que se avanzará serían compatibles con el gran túnel a medio o largo plazo e incluso ha mencionado la "actitud positiva" de los representantes ministeriales al tratar algunos de los puntos en debate.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente ha señalado que el clima del encuentro ha sido "correcto", pese a que ha evidenciado las "posiciones discordantes", con las tres partes "buscando avanzar sobre la base de que cada uno no renuncia a sus postulados", en referencia al soterramiento por parte del Consistorio y a continuar la ejecución del convenio de integración por parte del Ministerio.

LA JUNTA "A PARTIR UN PIÑÓN" CON EL AYUNTAMIENTO "SIEMPRE"

Sobre la posición de la Junta, Quiñones ha sido explícito y ha recalcado que ésta "siempre ha sido" estar "al lado" de lo que diga el Ayuntamiento y así ha aseverado que lo fue cuando el actual ministro era alcalde, igual que lo es ahora con Carnero. "Estábamos a partir un piñón antes y estamos a partir un piñón ahora", ha ejemplificado.

En cuanto a la opinión de Puente, ha sido trasladada de manera sucinta por el secretario de Estado, que ha apuntado que "ha salido contento" porque entiende que ha visto una actitud "de diálogo" entre las partes y se ha demostrado que se pueden "encontrar". Sobre todo, ha incidido, porque los representantes del Ministerio han expresado al alcalde su actitud "de mano tendida" y de evitar que se dé un bloqueo de los proyectos.

El alcalde, por su parte, ha señalado que ha reclamado al Ministerio la realización de un estudio o "informe profundo y profuso" sobre la técnica de ejecución del soterramiento mediante 'muros-pantalla', la cual defiende que es viable "técnica, económica y temporalmente". Según Carnero, los representantes ministeriales han señalado que "lo van a analizar".

Otra propuesta del Ayuntamiento ha sido la ejecución de una solución "en superficie" para el viaducto de Daniel del Olmo, ya que lo considera necesario para abordar "el proyecto que sea, de integración o superficie" en Arco de Ladrillo y la demolición de esta otra infraestructura. En este sentido, José Antonio Santano ha apuntado que el Ministerio está dispuesto a estudiarlo "siempre que sea dentro del convenio de integración".

ARCO DE LADRILLO, "NI MEDIO MINUTO"

En todo caso, Carnero ha interpretado que el proyecto de Arco de Ladrillo "está lejísimos", mientras la ciudad no tenga "una solución circulatoria" ante la demolición. De hecho, ha asegurado que en la reunión se ha dedicado "ni medio minuto" al proyecto de paso subterráneo, que en algún momento se señaló por parte del Ministerio que podría licitarse de manera casi inminente.

En cuanto al proyecto de remodelación y ampliación de la estación Campo Grande, que el ministro Puente ha presentado en la mañana de este lunes, Carnero ha explicado que habían manifestado su oposición al proyecto por considerar que se "extralimitaba" en algunos aspectos relativos al PGOU, pero el Ministerio ha respondido con una nueva propuesta que el Ayuntamiento analizará.

Carnero ha añadido que "cualquier inversión del importe que tiene ésta --210 millones-- bienevenida sea, siempre y cuando cumpla con el PGOU y se escuche a la ciudad".

APORTACIÓN A LA SVAV DIFERIDA A 2025

En cuanto a la aportación que el Ayuntamiento de Valladolid debía realizar a la Sociedad en 2024 y que Carnero entiende que se ha aceptado aplazar por "silencio administrativo positivo", Santano ha apuntado que están "dispuestos a hablar" de la manera en que se pueda realizar, como recuerda que ya planteó al alcalde en una conversación derivada del requerimiento.

Carnero ha explicado que el Ayuntamiento ha procedido a presupuestar para 2025 la aportación anual que le correspondería, por importe de 8,3 millones, al tiempo que ha sumado "un millón y pico" más correspondientes al prorrateo de los 11 millones de euros que no ha aportado este año. Por ello, confía en que los otros diez millones estarán a disposición de la ciudad "en breve".