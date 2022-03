Ayuntamiento de Palencia aprueba reacondicionar la Plaza de Abastos para concurrir a ayudas de la Junta

PALENCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia del mes de marzo ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos el reacondicionamiento de la Plaza de Abastos de la capital para que se pueda concurrir a la convocatoria de ayudas de la Junta de Castilla y León para ser incorporada en la 'Red de Mercados de Excelencia'.

Una moción defendida por al portavoz socialista, Miriam Andrés, en la que se insta a que se estudien, además, otras posibles convocatorias de Fondos Europeos que puedan encajar dentro de los objetivos marcados para cofinanciar el proyecto, con el objetivo de hacer del mercado municipal un lugar "más atractivo y dinámico" para ofrecerle como punto turístico, como así ocurre en otras ciudades.

La portavoz de Vox, Sonia Lalanda, se ha mostrado de acuerdo con la misma porque según ha señalado "la Plaza de Abastos cada vez es más decadente, menos apetecible y tiene menos puestos".

Así, ha animado al pleno "a hacer algo" ya que sino se perderá otra oportunidad en este mandato mientras afeaba al Equipo de Gobierno su dejadez en este tema.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Urbano Revilla, admitía parte del problema, que no es solo de "un lavado de cara" sino de un modelo de gestión e iniciativas, añadía.

Así, negaba no haber concurrido a ayudas y querer privatizar la Plaza de Abastos, mientras acusaba de los socialistas de mentir en la falta de apoyo.

"Presentan una moción pidiendo cosas que ya hemos hecho, porque hemos mantenido reuniones con la Red de Mercados Excelentes, para los que aun no hay ayudas, y sí hemos solicitado fondos Next Generation" ha insistido Revilla, mientras pedía que respetaran los tiempos del Equipo de Gobierno y no fueran a los medios a decir mentiras.

Andrés le ha pedido que si no quieren que mientan dé más información en las comisiones "porque es su deber" y la pedía "voluntad de escucha" en vea de ponerse en seguida a la defensiva.

Ucrania No ha conseguido la misma unión otra moción del PP para condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia y apoyar las acciones del Gobierno de España, en colaboración con los aliados de la OTAN y la UE, dirigidas a poner fin a esta injustificada e ilegal invasión de un estado democrático y soberano.

En este caso ha sido la portavoz de Ganemos Palencia, Sonia Ordóñez, quien ha votado en contra de la misma porque considera que "dar armas a quienes no están preparados es como mandarles al matadero", además de oponerse a cualquier conflicto armado.

Una falta de apoyo que se la volvía en su contra en las últimas de las mociones que presentaba la misma Ordóñez sobre la acogida de refugiados en Palencia.

Así, Lalanda la acusaba de olvidarse de lo que pasa en Venezuela o Cuba porque son "sus amigos" y la acusaba de hipocresía cuando la postura del Ayuntamiento ha quedado clara.

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales informaba que el Consistorio está canalizando la ayuda a través del Gobierno Central y la Junta ya que "es el mecanismo que hay que seguir" y aseguraba que se está trabajando para que cuando lleguen refugiados ucranianos se les pueda dar todo lo necesario para que puedan estar en las mejores condiciones.