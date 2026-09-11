El Ayuntamiento de Palencia invertirá 580.000 en la transformación de la Plaza del Carmen - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Carmen de Palencia será objeto de una profunda remodelación con un proyecto de urbanización, renaturalización y mejora de la accesibilidad para el que el Ayuntamiento de la capital destinará 580.000 euros.

La intervención convertirá este espacio en un referente del urbanismo sostenible en la capital y se ha planteado con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal y adecuar la plaza "a los criterios del urbanismo del siglo XXI", relacionados con la sostenibilidad, el confort climático y la calidad estancial, tal y como ha explicado el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, durante la presentación del proyecto.

La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, por su parte, ha destacado que esta intervención forma parte del modelo de ciudad que impulsa el equipo de Gobierno, basado en la regeneración urbana, la renaturalización de los espacios públicos y la creación de entornos más saludables.

La intervención se desarrollará sobre una superficie de 3.350 metros cuadrados en los que se intentará conseguir un equilibrio entre naturaleza y uso ciudadano. Así, se destinará aproximadamente la mitad del espacio a zonas verdes y la otra mitad a áreas estanciales, caminos y espacios de conexión.

Las obras se centrarán principalmente en dos áreas: la fuente central y la antigua rosaleda. En el primer caso, se recuperará la fuente, renovando sus sistemas hidráulicos para devolverle su protagonismo original. En torno a ella se crearán espacios de estancia con bancos de madera, vegetación y zonas de sombra que funcionarán también como refugios climáticos durante los meses más calurosos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la mejora de la accesibilidad. El actual recorrido entre la fuente y la rosaleda presenta obstáculos con pendientes y escalones. La intervención sustituirá estos elementos por una amplia rampa accesible que conectará ambos espacios de forma cómoda y segura para todas las personas.

La actuación también tiene previsto recuperar y revitalizar la histórica rosaleda. Se conservará todo el arbolado existente y se incorporarán 24 nuevos árboles, además de rosales y vegetación ornamental. Además, se renovarán los elementos de soporte de la rosaleda y se instalará un sistema de riego por goteo para facilitar su mantenimiento.

El proyecto eliminará también gran parte de las superficies duras existentes, sustituyéndolas por pavimentos permeables y zonas naturales. De esta forma, la plaza gana superficie verde, reduce su impacto térmico y mejorará las condiciones ambientales para los vecinos.

Las obras tienen un plazo de ejecución estimado de cuatro meses y el Ayuntamiento tiene previsto iniciar la licitación en los próximos meses para que los trabajos puedan comenzar a principios de 2027.