El Ayuntamiento de Ponferrada mantiene la emergencia nivel 1 ante la destrucción de la estación de Santa Lucía

El alcalde de Ponferrada (León), Marco Morala, preside la reunión para abordar la falta de suministro de agua potable en cuatro localidades tras la destrucción de la estación de captación de agua de Santa Lucía de Valdueza. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

LEÓN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) mantiene la situación de emergencia nivel 1 tras la destrucción el pasado 16 de febrero de la estación de captación de agua de Santa Lucía de Valdueza a causa de los arrastres de la ladera producidos por la intensa pluviosidad de los últimos meses, lo que ha supuesto que las localidades de Toral de Merayo, Ozuela, Orbanajo y Rimor quedaran sin suministro de agua potable.

Tras los últimos trabajos realizados las localidades afectadas disponen actualmente de agua de grifo no potable, a excepción de Orbanajo, donde el abastecimiento se realiza mediante una cisterna de la Diputación de León con capacidad de 1.000 litros, también de agua no apta para el consumo humano.

En cuanto al suministro de agua potable, el Consistorio distribuye diariamente garrafas de cinco litros en diferentes puntos. En la Junta Vecinal de Toral de Merayo se reparte agua en el horno comunal, situado en la plaza del Nogaledo, a las 11.00 horas, además de un servicio adicional en horario de tarde que será determinado por la propia Junta.

Efectivos de Protección Civil realizan el reparto a las 12.00 horas en el patio de las escuelas de Rimor; a las 12.30 horas en la fuente de Ozuela y a las 13.00 horas en el horno de Orbanajo. Asimismo, aquellos vecinos que no puedan acudir en estos horarios podrán dirigirse al punto habilitado en Toral de Merayo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

Todas las partes implicadas en el manejo de esta situación han agradecido a los vecinos su comprensión y solidaridad, ya que en todas las localidades el comportamiento "está siendo ejemplar" y no se ha registrado ninguna incidencia. El Consistorio de Ponferrada ha hecho hincapié en que el agua del grifo no es apta para el consumo humano, ni para beber ni para cocinar.

Finalmente, ha señalado que continúan los trabajos para restablecer la normalidad "lo antes posible", aunque la reconstrucción de la infraestructura presenta una cierta complejidad y no se trata de una intervención menor.