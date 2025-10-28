Ayuntamiento y Pontificia de Salamanca invierten más de medio millón de euros en ampliar y musealizar la Scala Coeli

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón,durante la presentación de la intervención en Scala Coeli. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Universidad Pontificia de Salamanca invertirán más de medio millón de euros en el proyecto de actualización y ampliación expositiva en Scala Coeli, unas obras que finalizarán en primavera y no interferirán en las visitas que se realicen hasta entonces.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el rector de la Universidad Pontificia, Santiago García-Jalón, han presentado los detalles de este proyecto, que tiene un presupuesto de 519.943 euros, de los que 60.000 son aportados por la Universidad Pontificia y el resto va con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística extraordinario del Ayuntamiento financiado por la Junta de Castilla y León con fondos Next Generation.

García-Jalón ha subrayado en su intervención que las obras son un "paso adelante para una experiencia más completa" gracias a una "colaboración institucional ejemplar" que va a "preservar y dar brillo" al patrimonio.

El nuevo recorrido "incluye espacios hasta ahora no visitables como el matroneo sur" y también se suma a la visita el coro de la Clerecía. "Es una imagen de lo que queremos ser: Universidad que mira al cielo, pero mantiene los pies en la tierra", ha dicho con respecto a Scala Coeli.

Por su parte, García Carbayo ha reafirmado que este proyecto es un buen ejemplo de colaboración institucional "para engrandecer aún más uno de los buques insignia de la oferta cultural y turística de la ciudad" y ha recordado que desde 2012, año en el que se abrió al público Scala Coeli, ha recibido casi un millón de visitantes, concretamente 956.838.

Este dato demuestra que "es una de las experiencias que mejor sabor de boca dejan en todo aquel que visita Salamanca". Precisamente pensando en aquellos que regresan y en que "un producto de éxito hay que mimarlo, cuidarlo y actualizarlo", se acomete este proyecto de ampliación "que enriquece la experiencia de Scala Coeli desde que se cruza el umbral de la puerta de la calle Compañía hasta que se toca el cielo en sus torres".

La nueva musealización plantea una estética museográfica minimalista, y una línea estética con imágenes puntuales para reforzar la idea de riqueza visual pero con un corte contemporánea. La fuerte apuesta por la digitalización es otro de los pilares de este proyecto, que incluye proyectos de gemelos digitales, audioguías y realidad aumentada.

El hall de entrada contará con una zona de aclimatación lumínica y sonora, como punto de inicio de la ascensión a las torres. En el acceso, se instalará la maqueta del edificio (actualmente en el primer matroneo) protegida por una vitrina.

La adecuación del primer tramo de escalera es otra de las intervenciones, en este caso la subida (179 escalones) se ilustrará con imágenes que muestran la arquitectura del edificio reflejada sobre sí misma.

PRIMERA MUESTRA

El primer espacio expositivo en el primer matroneo estará dedicado a la reina Margarita de Austria. Bajo el título 'El sueño de una reina', el visitante podrá disfrutar de tres intervenciones, la primera "el vestidor de la reina", con una pieza escultórica contemporánea inspirada en la reina, que proyectará imágenes impresas sobre la falda e iluminadas desde el interior referidas a su infancia, a Ignacio, el rey y sus colaboradores, a quienes compartieron y le acompañaron en su proyecto para la Real Compañía de Jesús.

La intervención en el primer matroneo incluye también la instalación artística que ofrecerá una línea del tiempo, para ofrecer al visitante detalles de la historia del edificio, de sus contingencias, evolución y protagonistas.

El último espacio del primer matroneo, junto al balcón que da a la iglesia, acoge una de las intervenciones más relevantes del proyecto, el "neo-retablo", una pieza de gran envergadura de tres metros y medio de altura, escultórica y audiovisual compuesta de pantallas en el que se busca crear una experiencia visual impactante.

En las escaleras de ascenso al campanario los visitantes podrán disfrutar de una experiencia neobarroca, de la mano del artista visual de reconocimiento internacional, Daniel Canogar.

Bajo el título 'Latiendo', el visitante disfrutará de una escenografía en la que, la estética barroca se fusionará con la contemporánea mediante lenguajes tecnológicos y colores vibrantes, a través de una pieza de 680 kilos de cableado que cuelgan de las vigas y una decena video-mapping, con la que representa un corazón que late.

La apertura del segundo matroneo es otra de las principales novedades del proyecto. La intervención en este espacio incluye una propuesta expositiva, 'Los Tesoros Ocultos', vinculada a la colección de pinturas de la Universidad Pontificia y la Clerecía. Se instalarán además pantallas donde el visitante podrá consultar información arquitectónica, artística, histórica y bibliográfica complementaria acerca de la Clerecía.