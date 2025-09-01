Ayuntamiento refuerza la accesibilidad con más baños, espacios reservados y conciertos en las fiestas de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el concejal de Familia, Personas Mayores y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y los representantes de asociaciones. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid contarán este año con más baños portátiles adaptados, conciertos accesibles desde el balcón del Ayuntamiento para personas con movilidad reducida, un pregón con intérprete de lengua de signos y zonas reservadas en la Feria de Día con el objetivo de avanzar hacia "la accesibilidad universal" en la celebración del 25 aniversario de la festividad patronal.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado estas actuaciones junto a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el concejal de Familia, Personas Mayores y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, en un acto que ha contado con la presencia de representantes de asociaciones como Intras, Down Valladolid, Aspaym, Feafes-El Puente, Esclerosis Múltiple, Once, Aspas, Impulsa Igualdad, Fapscl y Autismo Valladolid.

Carnero ha subrayado el compromiso municipal con la "accesibilidad universal en todos los ámbitos". "No hay fiesta si no somos capaces entre todos y por todos de disfrutar", ha recordado el alcalde.

En el marco de las medidas propuestas se encuentran la instalación de 54 baños portátiles, de los cuales 10 serán accesibles, tres más que el año pasado. Estos se ubicarán en la Plaza de Santa Ana, inmediaciones de calle Ferrari-Plaza de Fuente Dorada, Paseo Zorrilla, Cadenas de San Gregorio, Acera de Recoletos, Plaza de Portugalete, Las Moreras, antiguo Picadero de la Academia de Caballería y explanada de la calle Mieses.

CASETAS

A su vez, todas las casetas de la Feria de Día contarán con un punto de accesibilidad homogéneo y zonas habilitadas para personas con movilidad reducida, una medida que se extenderá también a la Feria del Folklore y Gastronomía, la zona de fuegos artificiales y Las Moreras.

En este sentido, el portavoz de la Fundación Aspaym Castilla y León, Francisco José Sardón, ha destacado que Valladolid "se puso como objetivo avanzar en accesibilidad y todos los años se dan pasos contables". Sardón ha valorado que Valladolid sea "pionera" en accesibilidad ante la iniciativa de la adaptación en todas las casetas de la Feria de Día vallisoletana.

Asimismo, el pregón de este año contará con un servicio de intérprete de lengua de signos, cuya imagen se proyectará en pantalla en la Plaza Mayor de la capital.

Además, el balcón del Ayuntamiento volverá a habilitarse para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de los conciertos programados en el escenario principal. Las solicitudes se podrán enviar hasta el 5 de septiembre al correo electrónico yovoyalconcierto@ava.es, indicando nombre, apellidos, teléfono de contacto, fecha solicitada y orden de preferencia.

CÓDIGO QR

Por otro lado, el Consistorio habilitará un código QR con información sobre las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en las zonas de mayor afluencia.

También, los días de feria en los que se reducirá el sonido para personas con trastorno del espectro autista (TEA) pasarán de tres a cuatro jornadas.

En el ámbito cultural, la ciudad acogerá el primer concierto inclusivo en el Campo Grande e intérpretes de lengua de signos en distintas actividades para "que los más pequeños con discapacidad también puedan disfrutar de esta festividad".