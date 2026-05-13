Ayuntamiento de Salamanca abre viernes el plazo de inscripción para las 10.170 plazas de la ludoteca municipal estival

SALAMANCA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca abre este viernes, 15 de mayo, el plazo de inscripción para una nueva edición del programa 'Apúntate al Verano', que oferta 10.170 plazas entre el 25 de junio y el 7 de septiembre para facilitar la conciliación laboral y familiar durante el periodo estival, 1.500 plazas más que el año pasado.

Dirigido a menores entre 3 y 12 años, excepto en el CEAS Rollo, que será de 3 a 17 años, ofrece una alternativa de ocio durante las vacaciones escolares a través de un conjunto de actividades lúdicas y educativas que fomentan la diversión y entretenimiento al mismo tiempo que favorecen el desarrollo personal y social bajo los principios de tolerancia, igualdad, cooperación y respeto, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

'Apúntate al Verano' se ofrecerá del 25 al 30 junio (660 plazas en total), por quincenas naturales en julio y agosto (3.585 plazas en total) y del 1 al 7 de septiembre (630 plazas), dando respuesta a la demanda de las familias, aunque se contempla la posibilidad de que un niño o niña esté el mes completo si así lo requiriera o bien por necesidades familiares.

En concreto, se realizará en 13 centros de la ciudad distribuidos por CEAS. Para esta edición, al igual que en Navidad, Carnaval y Semana Santa, el Consistorio ha tenido en cuenta la demanda de años anteriores, de manera que se refuerzan las plazas en las zonas Centro, Garrido, San Bernardo y San José-Zurguén.

El horario será desde las 9.30 hasta las 13.30 (en el CEAS Rollo de 10.00 a 14.00 horas), aunque se puede ampliar el horario bien a través del servicio de Madrugadores desde las 7.45 hasta las 9.30 horas (2.340 plazas) o bien a través del servicio Tardones desde las 13.30 horas hasta 15.15 horas (2.955).

En este último servicio se incluirá la posibilidad de comedor en los centros habilitados. La ratio se establece en un monitor por cada trece niños/jóvenes, de acuerdo con la normativa vigente de Juventud de la Junta de Castilla y León, y en el caso de niños con necesidades educativas especiales tendrán a su disposición monitores especializados, con la correspondiente formación, para garantizar la inclusión y la adecuada participación en el programa.

El precio para el bloque central de cada quincena de julio y agosto es de 15 euros por menor para rentas familiares entre 10.000,01 y 20.000 euros al año; 30 euros para familias con capacidad económica de 20.000,01 a 30.000 euros anuales; y 60 euros por menor para familias con rentas superiores a 30.000 euros al año.

Para las semanas de junio y septiembre, el coste es de 15 euros en cualquiera de estos tramos.

Por su parte, las familias con una capacidad económica familiar hasta 10.000 euros anuales están exentas de pago tanto en el bloque central como en el resto de las opciones. La cuota para Madrugadores es de 5, 7 y 9 euros en función de la renta familiar, al igual que para Tardones. El precio del comedor es de 5 euros para cualquiera de los tres tramos económicos antes mencionados.

Las familias interesadas deben formalizar la inscripción a través de la página web municipal, en el enlace https://programasbienestarsocial.com, hasta el 25 de mayo, si bien las familias con alguna dificultad para realizar la tramitación podrán recibir ayuda en su Centro de Acción Social (CEAS) o llamando al teléfono 010.

El requisito para acceder al programa es que tanto el menor para el que se solicita plaza como al menos uno de los progenitores o representantes legales que tengan la guarda y/o custodia estén empadronados en Salamanca en el momento de formular la solicitud.

Una vez finalizado el plazo, las listas provisionales de personas admitidas se publicarán en la página web del Ayuntamiento el jueves 28 de mayo, admitiéndose reclamaciones hasta el lunes 1 de junio.

En caso de ser necesario, se realizará un sorteo el lunes 8 de junio y se publicarán las listas definitivas.

Los usuarios admitidos recibirán un correo electrónico con un enlace para realizar la confirmación de la plaza y adjuntar la documentación requerida desde el 8 hasta el 15 de junio.