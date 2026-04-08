El Ayuntamiento de Salamanca licita por 730.000 euros la renovación de dos kilómetros de tuberías en 15 calles . - AYUNT. DE SALAMANCA

SALAMANCA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el procedimiento para la licitación de las obras de renovación de dos kilómetros de tuberías en quince calles de los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad, con un presupuesto total de 730.000 euros.

La red de distribución actual en estas zonas está compuesta por materiales obsoletos y presenta un estado de conservación degradado. Con estos proyectos, el Consistorio ha señalado que pretende prevenir roturas y mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos.

El primer proyecto de intervención cuenta con un presupuesto base de licitación de 419.875 euros y un plazo de ejecución de cinco meses para actuar en trece calles del barrio Blanco. En total, se ha previsto renovar 1.155 metros de tuberías en vías como San Luis Gonzaga, Santa Tecla, San Ignacio de Loyola, Nazaret y Buen Pastor, entre otras. Esta actuación incluye la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes y ventosas.

La segunda fase de los trabajos dispone de una partida de 310.282 euros para renovar 850 metros de tuberías entre la calle Nueva Guinea y el Camino de las Aguas, con un plazo de tres meses. Esta obra ha dado continuidad a los trabajos realizados durante el año 2025 en las inmediaciones de Prosperidad y Puente Ladrillo. Según ha añadido la institución municipal, el plan contempla también la colocación de nuevos pozos de limpia y sistemas de desagüe en los tramos afectados.

Estas actuaciones se han sumado a las acometidas en 2025, ejercicio en el que se han renovado más de 11.500 metros de red en 69 calles de diez barrios salmantinos. De este modo, la inversión comprometida en el actual mandato ha superado los 18,1 kilómetros de longitud con un gasto total de 5,6 millones de euros.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca se ha recordado que en el mandato anterior ya se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías con una inversión superior a los 8,7 millones de euros, a la quez que ha subrayado que la gestión activa de presiones (GAP) implantada desde 2017 ha propiciado un ahorro neto superior a los 19,6 millones de metros cúbicos de agua.

Este sistema inteligente, controlado desde la planta potabilizadora, ha permitido monitorizar la red de forma permanente y ha aumentado en dieciséis años la vida útil de las tuberías. Las mejoras no solo han evitado molestias por averías, sino que han optimizado el suministro para toda la ciudad.