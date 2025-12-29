Ayuntamiento de Salamanca mantendrá sus descuentos en el bus urbano

SALAMANCA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026 los mismos descuentos en las tarifas del autobús urbano que se venían aplicando en el segundo semestre de 2025.

Desde el Ayuntamiento han indicado que han decidido establecer una rebaja adicional al 20 por ciento "que ya asume el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana", a pesar de que "el Real Decreto-Ley aprobado el pasado 23 de diciembre por el Consejo de Ministros no exige a los ayuntamientos aplicarlo".

Por lo tanto, las tarifas de los abonos generales, bonobús ordinario y bonobús reducido tendrán un descuento adicional del 20 por ciento para que mantengan los mismos precios que en el segundo semestre de este año.

Se aplicará una reducción del 50 por ciento en los diferentes tipos de abono joven, que llegará al 100 por cien en sus modalidades mensual, trimestral, semestral y anual cuando se expidan a favor de menores de edad hasta los 14 años.

El bonobús especial tendrá una reducción del 66 por ciento, mientras que se aplicará una reducción del 40 por ciento en los diferentes tipos de abonos generales y en el bonobús ordinario y el reducido. La tarifa vigente del billete ordinario permanecerá inalterada.

Durante el periodo de vigencia de la medida el billete ordinario quedará fijado en 1,20 euros; el bonobús ordinario de un viaje tendrá un coste de 0,37 euros; el bonobús reducido de un viaje, 0,19 euros; y el bonobús especial de un viaje, 0,01 euros.

Mientras que la tarjeta bus-ciudad mensual tendrá un precio de 13,88 euros; la trimestral, de 41,25 euros; la semestral, de 81,87 euros; y la anual, de 160,59 euros.

Por otro lado, la tarjeta bus-ciudad para el abono mensual joven tendrá un coste de 7,34 euros; siendo de 21,52 euros en el caso del abono trimestral joven; de 41,98 euros para el abono semestral joven; y de 81,34 euros para el abono anual joven.

Desde el Ayuntamiento salmantino han recordado que "según la organización de consumidores FACUA, Salamanca está entre las diez tarifas más baratas del autobús urbano de toda España".