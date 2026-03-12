Ayuntamiento de Segovia convoca tres licencias de taxi para ampliar el servicio a personas con movilidad reducida

El alcalde de Segovia, José Mazarías. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado las bases de la convocatoria para la adjudicación en régimen de concurrencia competitiva de tres nuevas licencias de taxi adaptado para vehículos accesibles a personas con movilidad reducida, lo que permitirá pasar de las dos actuales a un total de cinco.

Con esta decisión, el parque de taxis de la ciudad se ampliará de las 58 licencias actuales a 61. La medida, pactada previamente con el sector, según ha informado el alcalde José Mazarías, responde "a la creciente demanda de este servicio por parte de usuarios de sillas de ruedas, personas mayores y ciudadanos con dificultades de movilidad". Además, el equipo de gobierno tiene previsto "crear dos licencias adicionales a lo largo del presente año, si la evolución de la demanda así lo aconseja, lo que elevaría el total de taxis a 63 licencias".

El plazo de presentación de propuestas será de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tras lo cual se abrirá un trámite de audiencia para colectivos y particulares.

En materia de participación ciudadana, la Junta de Gobierno ha aprobado dos convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. La primera, dotada con más de 50.000 euros, está destinada a asociaciones de vecinos y de barrios para promover el asociacionismo y la vida social en los barrios, con un plazo de solicitud de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. La segunda, con idéntica cuantía, está dirigida a entidades sin ánimo de lucro para el fomento de actividades incluidas en dicha convocatoria.

Asimismo, la Junta ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Plataforma de Voluntariado de Segovia para el año 2026, dotado con 15.000 euros, frente a los 8.023 euros que recibía anteriormente. La iniciativa cobra especial relevancia este año, declarado Año Internacional de las Personas Voluntarias.

En el ámbito cultural, se ha aprobado la tercera convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos culturales en la ciudad, con una dotación total de 203.000 euros. Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, y estar dirigidos a la población de Segovia. Entre los criterios de valoración figuran la antigüedad de la entidad, el número de actividades, la participación de artistas locales, el desarrollo de actividades en los barrios y la promoción de la identidad cultural y las tradiciones.

En materia de educación, el Ayuntamiento ha convocado los premios a trabajos de fin de grado y tesis doctorales presentados en las universidades con presencia en Segovia -la UVa, la IE y el Centro Asociado de la UNED-. La iniciativa nació en el seno de la Mesa de Universidades, foro creado para impulsar el posicionamiento de Segovia como referente universitario.

MATERIAL INFORMÁTICO

Sobre asuntos presupuestarios, la Junta ha dado visto bueno a varias modificaciones presupuestarias, entre ellas para material informático para la Policía Local, equipamiento de Protección Civil, pago de retribuciones pendientes al personal municipal y 3.000 euros para la infraestructura y equipamiento de la unidad canina de la Policía Local, que ya ha adquirido un animal que se encuentra bajo el cuidado y adiestramiento de una agente de la Policía.

Por último, el alcalde de Segovia ha informado que han sido adjudicados cuatro puestos del Mercado de Los Huertos. El elemento decisivo en la resolución del concurso ha sido "el compromiso de las empresas adjudicatarias de crear dos puestos de trabajo en cada una de las concesiones", ha explicado Mazarías, de la que era condición establecida en las bases de la convocatoria.

Este criterio ha resultado determinante frente a otras ofertas presentadas en el mismo proceso que no incluían ningún compromiso de generación de empleo inmediata. Los tres puestos que han quedado desiertos en esta primera licitación saldrán a una segunda convocatoria en las mismas condiciones y sin cambio de uso. Una novedad relevante es que, en esta segunda vuelta, podrán concurrir también los adjudicatarios que ya han obtenido un puesto en la primera licitación, algo que no estaba permitido en la convocatoria inicial.

El equipo de gobierno ha indicado que su intención es esperar a que las adjudicatarias formalicen la presentación de la documentación necesaria para proceder, en el menor plazo posible, a la apertura de los puestos.