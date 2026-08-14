El Ayuntamiento de Soria aprueba el contrato de ayuda a domicilio por ocho millones de euros

SORIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha aprobado este viernes el expediente de contratación y la licitación del servicio de atención domiciliaria en la modalidad de ayuda a domicilio, uno de los contratos de mayor cuantía y relevancia social de los que presta el Consistorio, más de ocho millones de euros.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha destacado que se trata de "un contrato fundamental" para garantizar la atención y el acompañamiento de personas que necesitan apoyos para continuar desarrollando su vida cotidiana en su propio hogar.

En lo que va de año ya se han prestado más de 55.000 horas de ayuda a domicilio para atender a cerca de 500 usuarios, muchos de los cuales viven solos.

El presupuesto base del contrato para sus dos años iniciales asciende a 5.190.276 euros, IVA incluido, lo que supone una inversión anual de 2.595.138 euros.

Con la posible prórroga y las modificaciones previstas durante la vigencia del contrato, su valor total supera los ocho millones de euros para un periodo máximo de tres años.

Antón ha incidido en que el objetivo municipal pasa por favorecer la autonomía y que el ingreso en una residencia sea "la última decisión, cuando ya no existe ninguna otra alternativa".

La adjudicación se tramitará mediante procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada, por lo que el anuncio se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil del contratante.

El alcalde ha señalado que se trata de "uno de los contratos más importantes" del Ayuntamiento y ha confiado en que toda la tramitación administrativa pueda avanzar con normalidad para que el nuevo contrato sea una realidad lo antes posible.

ACCIÓN SOCIAL

La concejal de Acción Social, Ana Romero, ha subrayado durante la comisión igualmente la importancia de "garantizar la continuidad y la calidad de un servicio esencial, que permite atender a las personas más vulnerables y ofrecerles los apoyos necesarios para que puedan permanecer en su domicilio y en su entorno habitual".

La ayuda a domicilio está dirigida a personas y familias que, por razones de edad, dependencia, discapacidad u otras limitaciones, necesitan apoyo para cubrir sus necesidades personales básicas y desarrollar las actividades de la vida diaria.

El servicio incluye tareas relacionadas con el aseo, la alimentación, la movilidad, el acompañamiento y la atención en el propio hogar.

Romero ha recordado que "no es solo una prestación asistencial, sino una herramienta que protege la autonomía, mejora la calidad de vida, previene situaciones de aislamiento y también respalda a las familias y a quienes asumen las tareas de cuidados".

Entre enero y junio de 2026, el servicio municipal atendió una media de 457 personas y durante ese mismo periodo se prestaron más de 55.000 horas ordinarias de atención, además de servicios en domingos y festivos.

En 2025, la ayuda a domicilio superó las 106.000 horas de prestación.

El Ayuntamiento dispone además de un servicio de comida a domicilio, que en julio atendió a 35 personas, como recurso complementario para facilitar que quienes necesitan apoyo puedan continuar viviendo en su entorno con seguridad y una atención adecuada.

Con la aprobación del pliego y el inicio de la licitación, el Ayuntamiento avanza en la continuidad de un servicio público directamente vinculado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y dirigido especialmente a personas mayores, dependientes, con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.