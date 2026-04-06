El Ayuntamiento de Soria liquida el ejercicio 2025 con un resultado presupuestario positivo de 4,7 millones de euros

El Concejal De Hacienda Valora Las Cuentas De 2025 Del Ayuntamiento De Soria. - EUROPA PRESS

SORIA, 6 ABR (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Soria ha liquidado el ejercicio 2025 con un resultado presupuestario positivo de 4,7 millones de euros, lo que confirma que los ingresos han sido suficientes para cubrir la totalidad de gastos de la anualidad.

El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha dado cuenta de los datos y ha destacado que estos "permiten afirmar, una vez más, que las cuentas del Ayuntamiento van bien".

Así, ha subrayado la solvencia económica, la estabilidad financiera y la capacidad inversora del Consistorio soriano, puesto que a la liquidación con resultado positivo de 4,7 millones de euros se suma un ahorro neto de 5,6 millones, más de 1,5 millones por encima del registrado en 2024, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido.

Asimismo, los ingresos corrientes alcanzaron los 48,8 millones de euros frente a unos gastos de 39,5 millones. Por todo ello, el Ayuntamiento dispone de un remanente de tesorería de 22,5 millones de euros, que, tras los ajustes pertinentes, se traduce en 8,34 millones de euros disponibles para gastos generales en 2026, ha indicado Muñoz.

El concejal de Hacienda ha apuntado que dicho margen "permitirá financiar nuevas actuaciones no previstas inicialmente en el presupuesto y reforzará la capacidad de respuesta del Consistorio".

INVERSIÓN

El ejercicio 2025 ha estado marcado también "por un importante esfuerzo inversor", a tenor de las cifras que ha explicado el edil. Así, el Ayuntamiento de Soria ha alcanzado 18,5 millones de euros en inversiones comprometidas (capítulo 6), con un 60 por ciento de ejecución y 1,35 millones de euros en transferencias de capital (capítulo 7), cerca del 80 por ciento de ejecución.

En total, casi 20 millones de euros destinados a inversión, lo que consolida este capítulo "como uno de los pilares de la acción municipal y clave en la transformación de la ciudad", como ha puntualizado el edil.

Además, uno de los datos más destacados es la evolución de la deuda municipal que se ha reducido en tres millones de euros en un año, hasta situarse en la actualidad en 21,2 millones, ha informado el concejal.

Esto supone un descenso de la ratio de deuda del 52,7 por ciento al 43,43 por ciento sobre ingresos corrientes, casi diez puntos menos.

"Estos niveles sitúan al Ayuntamiento en una posición de máxima estabilidad, con previsión de mantenerse por debajo del 50 por ciento en los próximos ejercicios, con un altísimo nivel de inversión y sin merma de los servicios municipales, ni en calidad ni en cantidad de los mismos", ha asegurado Muñoz, para detallar que la amortización anticipada de deuda ha supuesto un ahorro en intereses de alrededor de 175.000 euros.