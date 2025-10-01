El Ayuntamiento de Soria potencia la presencia de la micología en su web de turismo

SORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha presentado un nuevo espacio dedicado a la micología en la web municipal de turismo. Dada la importancia de este recurso, el contenido tendrá un apartado propio en la web, en l URL www.micologiaturismosoria.es

Para la concejal, el objetivo de "acercar la micología a los turistas" era un "debe" en la web municipal, que ahora queda subsanado. Hasta ahora, el recurso de la micología aparecía en la web del Consistorio, pero "no lo hacía con profundidad", dada la gran cantidad de personas que visitan cada año Soria atraídas por las setas.

A partir de ahora, los visitantes encontrarán una selección de las especies más importantes, y hará especial mención a la ruta micoturística del Pinarcillo y a los diferentes micojuegos. Además, hay enlaces a restaurantes y a la gestión de los permisos micológicos.

Santos también quiere que los visitantes se lleven una idea de la importancia de los hongos en el ecosistema. Entre otros recursos, también hay audioguías y mapas, con dos folletos descargables que tendrán su versión en papel.

Por último, se completa la información con planos de la provincia o con recursos como la lonja de Abejar o los centros micológicos de Navaleno.