El Ayuntamiento se suma a la plantación de tulipanes por el Día de Parkinson, enfermedad que afecta a 3.000 salmantinos

Las concejalas de Salud Pública, Vega Villar (segunda izquierda), y de Medio Ambiente, María José Coca (primera izquierda), durante la plantación de tulipanes. - AYUNT. DE SALAMANCA

SALAMANCA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital salmantina se ha sumado en la mañana de este miércoles 8 al tradicional acto simbólico de plantación de tulipanes con motivo el próximo 11 de abril del Día Mundial del Parkinson, una iniciativa impulsada por la Asociación Parkinson de Salamanca para visibilizar su realidad y avanzar en la concienciación social de esta enfermedad crónica que afecta a alrededor de 3.000 personas en la provincia.

El lema elegido este año es 'No es diagnóstico, es día a día'. Las concejalas de Salud Pública, Vega Villar, y de Medio Ambiente, María José Coca, junto a la presidenta de la asociación, Teresa Martín, han participado en la plantación de 75 tulipanes que se ha llevado a cabo por primera vez en un espacio ajardinado en la calle La Bañeza, próximo a las instalaciones de las asociación.

Este nuevo emplazamiento, que sustituye al parque San Francisco, responde al objetivo de favorecer una mayor implicación de los asociados y, al mismo tiempo, hacer visible el símbolo del tulipán, emblema internacional del Parkinson, en un entorno cotidiano para los usuarios, las familias, así como los vecinos de la zona.

Durante el acto, las concejalas han destacado el firme compromiso del Consistorio salmantino con las personas afectadas por el Parkinson y sus familias, y han subrayado la importancia de seguir impulsando acciones de sensibilización, apoyo social y colaboración con el tejido asociativo de la ciudad.

Como ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, Parkinson Salamanca recibe una subvención municipal a través de un convenio anual, y se le cede desde 2020 el espacio en la calle La Bañeza que es su sede.

La plantación de tulipanes se consolida de este modo como un gesto simbólico que recuerda la necesidad de avanzar en la investigación, mejorar la calidad de vida de los pacientes y promover una sociedad más consciente y solidaria.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Salamanca iluminará el día 11 de abril de color rojo y verde la fuente de la Puerta Zamora con motivo de dicha efeméride, a petición de la Asociación Parkinson de Salamanca. Asimismo, los paneles informativos de la ciudad incluirán el siguiente mensaje: 'Mayores impulsos para nuevos logros'.