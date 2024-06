Ayuntamiento de Valladolid asegura que autorizará la instalación de la Asamblea Popular en San Juan

La concejal de Cultura muestra su sospecha de que se pretenda "quemar" la fiesta como sucedió "en la época de León de la Riva"

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado por hecho este martes que la Concejalía de Tráfico y Movilidad, que es la competente en cuestiones de ocupación de vía pública, autorizará la instalación de espacios de la Asamblea Popular de Fiestas de Valladolid en Las Moreras para la noche de San Juan.

La Casa Consistorial ha acogido este martes la reunión de la Junta Local de Seguridad, con presencia institucional del Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Castilla y León, así como cuerpos de seguridad y de emergencias, que han trabajado sobre un dispositivo que conllevará una importante presencia policial con atención especial a las agresiones "de todo tipo", como ha precisado el concejal de Seguridad, Alberto Cuadrado, y a los hurtos de teléfonos móviles.

La reunión ha estado presidida por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, aunque posteriormente en rueda de prensa han comparecido el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana y el subdelegado del Gobierno, mientras que también la edil de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha atendido a los medios de comunicación ante la denuncia por prevaricación que ha presentado la Asamblea Popular de Fiestas de Valladolid por supuestamente no haber dado "la debida respuesta" a la solicitud de esta entidad para usar el espacio del parque de Las Moreras para sus actividades festivas.

Carvajal, teniente de alcalde y representante de Vox, ha considerado que esta demanda tiene, a su juicio, "nulo recorrido" puesto que defiende que la Concejalía de Educación y Cultura "no tiene dentro de sus competencias la autorización de la ocupación de los espacios y de las vías públicas", sino que en este sentido se limita a trabajar en "el plan de prevención y de seguridad" con la emisión de los correspondientes informes.

La edil ha apuntado que la competencia para la autorización de la ocupación de espacio público corresponde al Área de Movilidad, dirigida por el edil 'popular' Alberto Gutiérrez Alberca, quien también ha asistido a la Junta de Seguridad aunque no ha atenido a los medios.

Fuentes municipales, consultadas por Europa Press, han asegurado que se prevé otorgar en las próximas horas la autorización a la Asamblea Popular para la ocupación del espacio público.

En cualquier caso, Carvajal ha incidido en que no entiende "el sentido de la denuncia" porque relata que la Asamblea afirma tener "una autorización de la Subdelegación del Gobierno", lo que "rubrica y acredita" que la Concejalía que dirige no es responsable de ello. Además, ha recordado que estos procedimientos se pueden resolver, "salvo excepciones", por silencio administrativo "y en este caso sería positivo", de modo que interpreta que si no se da respuesta el colectivo tendría autorización para sus actividades.

COMUNICACIÓN PARA UNA CONCENTRACIÓN.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, el socialista Jacinto Canales, ha precisado que la Subdelegación ha recibido la comunicación para la realización de una concentración en la zona de la chopera de Las Moreras, donde habitualmente se instalan las actividades de la programación alternativa de la noche de San Juan.

Ya que en se ha señalado de que la entidad gubernativa había autorizado la fiesta de la Asamblea Popular, Canales ha precisado que eso no es exacto, sino que ha recibido la comunicación y la ha tramitado, con la sugerencia al promotor que, en lugar de realizar la convocatoria entre las 19.00 horas del domingo 23 y las 8.00 de la mañana del lunes 24 --tal y como planteó la Policía Municipal de Valladolid-- se concluyera a las 3.00 horas del lunes, algo que el solicitante ha aceptado.

La concejal de Educación y Cultura ha asegurado haber leído mensajes en las redes sociales "en perfiles de ultraizquierda" que "están movilizando para que esa noche haya palos, igual que hubo en la época de León de la Riva" y quieran "quemar un poco la calle".

Así se ha referido a los hechos que ocurrieron en la celebración de la noche de San Juan "hace 20 años" cuando según señala "grupos radicales de izquierdas" acudieron "con cócteles molotov" y "crearon una batalla campal".

Los hechos a los que se ha referido Carvajal sucedieron en el año 2000 cuando tras la decisión del exalcalde 'popular' de llevar la celebración 'oficial' de la noche de San Juan al recinto ferial, colectivos de izquierdas trataron de organizar unos festejos alternativos en la playa de Las Moreras que no fueron autorizados por el Ayuntamiento.

Pese a ello numerosas personas se dieron cita en esta zona verde vallisoletana, donde se desplegó un dispositivo policial para evitar que se celebrara la tradicional hoguera, lo que derivó en un enfrentamiento que se saldó según cifras oficiales con 41 personas heridas y cuatro detenidos.

El entonces alcalde, León de la Riva, aseguró que entre las personas congregadas en Las Moreras algunas llevaban "cócteles molotov y piedras".