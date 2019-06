Ayuntamiento de Valladolid celebra el Día del Orgullo porque sería un "error" pensar que los derechos están "avanzados"

Publicado 28/06/2019 13:19:57 CET

VALLADOLID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este viernes el Día del Orgullo LGTBi con un acto institucional en el que los grupos municipales, a excepción de Vox que ha declinado asistir, han puesto voz a una declaración oficial, mientras que el artista Héctor Matesanz, más conocido como Lady Veneno, ha leído un manifiesto.

El alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha presidido el acto acompañado por la concejal de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín.

Puente ha recalcado que cree necesario "seguir avanzando" pues entiende que los políticos se equivocarían si creen que "los derechos de las personas LGTBi están avanzados", pues ha recordado que todavía existen "discriminaciones, insultos y agresiones" así como voces "contra las políticas igualitarias".

A este respecto, ha querido agradecer la presencia en el acto de "casi todos" los grupos municipales, ya que el portavoz de Vox, Javier García Bartolomé ha declinado asistir, y ha destacado que estas cuatro formaciones representan a 26 de los 27 concejales de la corporación. "Son muchísimas las personas que están a favor de la igualdad, pese a que hay unas pocas que se niegan a avanzar", ha recalcado.

"Tenemos que intentar que lo que ha avanzado este país en materia de reconocimiento de los derechos de las personas con independencia de su raza, de su origen, de su identidad sexual no influyan en cómo les trata e integra la sociedad", ha reflexionado.

Ante ello, ha defendido que España tiene que mantenerse como un país "ejemplar", en la vanguardia de la igualdad de las personas LGTBi en la sociedad para lo que cree necesario promover políticas efectivas para la lucha contra la discriminación.

Puente ha tenido unas palabras especiales para las personas mayores LGTBi, a quienes se quiere prestar atención en esta celebración, pues ha defendido que deben sentirse "libres" en la sociedad, ya que en ocasiones mantienen "el temor procedente de la época del franquismo" a no ser admitidos y respetados.

La declaración institucional aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias ha sido leída por la concejal de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, así como un representante de cada uno de los grupos presentes: María Sánchez (Valladolid Toma la Palabra), Martín Fernández Antolín (Ciudadanos), María de Diego (Partido Popular) y Pedro Herrero (PSOE).

A continuación, el artista Héctor Matesanz, alter ego desde 2005 de la drag Lady Veneno, ha leído el manifiesto de esta jornada, un texto muy personal en el que ha querido relatar su historia y la situación actual del colectivo LGTBi.

Ha comenzado por recordar los años que muchas de las personas del colectivo han tenido que "vivir una vida que no era la nuestra" y el momento en el que decirle "al mundo" realmente cómo eran y cómo sentían, en el que se siente una mezcla de "alivio por ya no tienes que esconderte, miedo porque no sabes qué pasará y rabia porque has tenido que dar explicaciones innecesarias a todo el mundo".

Matesanz también ha advertido de que las agresiones físicas hacia estas personas han aumentado "de una manera preocupante", y que además no son solo físicas, pues "hay insultos, amenazas, ciberacoso, bullying e incluso la ya retrógada y pasada de moda idea de que esto tiene cura". En este punto, ha lanzado un mensaje "al populismo" y a "determinados partidos radicales", ya que ha lamentado que les hacen sentir "vulnerables" pues "legitiman estos actos o ideas aunque solo sea por no condenarlos".

"Al colectivo nos cuesta mucho dar un paso y cada empujón que nos dan nos hace retroceder mucho", ha recalcado.

Matesanz ha tenido palabras tanto para los mayores LGTBi, para los que ha reclamado planes de integración y diversidad de familia específicos para ellos en los centros de mayores, donde considera que no se tiene en cuenta este aspecto.

REIVINDICACIÓN "ABIERTA A TODO EL MUNDO"

En cuanto a los más jóvenes, ha reclamado que es "esencial ser auténticos" pero no se debe recurrir a "etiquetas", algo que teme que "distorsiona, enrarece y divide". Por ello, ha defendido que la reivindicación LGTBi debe dar cabida "a todo el mundo", "no tiene edad, no hay color y no hay más etiqueta que la de la tolerancia y el respeto".

Matesanz ha querido invitar a toda la sociedad a que acompañe a las personas LGTBi en la manifestación que se celebrará esta tarde por las calles del centro a partir de las 19.30 horas.

Finalmente, el acto, al que ha asistido un centenar de personas, ha concluido con una actuación musical del grupo Touldesoul antes de que todos los presentes hayan salido al balcón de la Casa Consistorial, donde se habían colocado una bandera arcoíris y también la blanca, rosa y azul que simboliza al movimiento transgénero.

Además, tanto la Casa Consistorial como la Cúpula del Milenio se iluminarán por la noche en la conmemoración del Día del Orgullo.