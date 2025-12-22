Ayuntamiento de Valladolid y Cepyme suscriben un convenio "estratégico" para atraer proyectos empresariales a la ciudad

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han suscrito un convenio de colaboración estratégica, con el objetivo de reforzar la proyección empresarial de la ciudad y potenciar la atracción de inversiones y proyectos empresariales de alto valor añadido.

El convenio, con una vigencia de un año prorrogable, establece un marco de cooperación técnica especializada entre ambas instituciones y se enmarca dentro de la estrategia de la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones, 'Valladolid Now', para posicionar a la ciudad como un destino competitivo para la inversión, el talento y la actividad empresarial.

El convenio contempla el desarrollo de un plan de actuación estructurado en varias fases y así, en primer lugar, se llevará a cabo un análisis detallado de la oferta territorial de Valladolid, a partir de la información técnica y económica facilitada por el Ayuntamiento y por entidades empresariales locales.

Este trabajo permitirá la elaboración de un dosier técnico especializado, concebido como una herramienta clave para presentar de forma clara y atractiva las ventajas competitivas de la ciudad ante potenciales inversores.

En una segunda fase, Cepyme realizará una labor de prospección activa y cualificada dirigida a distintos públicos objetivos, entre los que se encuentran empresas medianas, incluidas aquellas integradas en la iniciativa Cepyme500 -que agrupa a las 500 empresas líderes en crecimiento-, star-tups con planes de expansión o relocalización, agregados comerciales de embajadas de países estratégicos y consultoras especializadas en localización empresarial.

El acuerdo también prevé llevar a cabo acciones concretas de captación, como la organización de reuniones empresariales, encuentros institucionales, visitas a la ciudad o eventos para el trabajo en red en foros económicos, especialmente en Madrid.

Estas actuaciones se apoyarán en el Protocolo General de Actuación firmado entre los ayuntamientos de Valladolid y Madrid, que establece un marco de colaboración en materia de desarrollo económico e innovación y facilita la proyección de la capital vallisoletana en el principal polo económico y financiero del país.

La presidenta de Cepyme, Angela de Miguel, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han manifestado su "satisfacción" por la colaboración recogida en este pionero convenio que posibilitará en el futuro abrir nuevos cauces de conexión en el ámbito económico,