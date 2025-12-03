El Ayuntamiento de Valladolid concienciará sobre la adecuada recogida de enseres, que en un 75% se abandona en la calle

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, durante la presentación de la campaña 'No nos dejes en la calle'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha la campaña 'No nos dejes en la calle' para concienciar sobre el uso del servicio de recogida de enseres, que ha retirado a domicilio sólo el 25 por ciento de este tipo de objetos (43.591), mientras que el 75 por ciento (124.716) restante se ha recogido tras abandonarlo en la calle.

Así lo ha señalado el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, quien ha explicado que se pretende concienciar a la ciudadanía sobre el servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento (a través del teléfono 983352581), que atiende avisos en uno o dos días para la recogida a domicilio de enseres como muebles, electrodomésticos o colchones, por ejemplo.

Cuadrado ha aclarado que se trata de concienciar para evitar que estos enseres se abandonen en la calle, lo que dificulta otras labores de recogida (en muchas ocasiones se depositan junto a contenedores) y hacen perder tiempo de los servicios municipales de limpieza, pero que además pueden acarrear sanciones de hasta 1.500 euros. Esta es una práctica que se ha observado en algunos lugares y que provoca que haya un vehículo sólo para el barrio de Delicias o el Polígono de San Cristóbal.

El edil, quien ha estado acompañado por el subdirector del Servicio de Limpieza, José María Pérez Concellón, ha aclarado que no se trata de un servicio de "urgencia" o "inmediato", aunque se tratan de atender los avisos en un día o dos, en función de la demanda y su organización, ya que cuenta con siete vehículos, con otros tantos conductores y 14 peones.

La campaña, que se difundirá en medios de comunicación, autobuses y vallas publicitarias o mupis, pretende concienciar para que se utilice este servicio, que tiene un coste anual de 1.110.000 euros y cuenta con entre dos y tres equipos de lunes a sábado en horario de mañana para enseres abandonados en vía pública y entre tres y cuatro por las tardes de lunes a viernes para los que se recogen a domicilio.

A través del mismo, se han recogido hasta octubre 168.307 enseres, de los que 124.716 se encontraban en la vía pública (un 74,75 por ciento), lo que supone un incremento con respecto al año anterior del 14,88 por ciento, mientras que a domicilio en lo que va de año el número de enseres recogidos asciende a 43.591 (un 20,25 por ciento), un 38,81 por ciento más.

El concejal ha explicado que hay puntos concretos donde es recurrente que se depositen este tipo de enseres en la vía pública, como ejemplo ha puesto un punto de La Overuela, y se trabaja de forma coordinada entre Policía Municipal y el Servicio de Limpieza para detectar y recoger estos objetos.

A este respecto, Cuadrado ha señalado que en alguna ocasión se ha recibido el aviso de algún ciudadano que ha informado de matrículas de vehículos que suelen realizar esta práctica después de vaciar pisos, quedarse con lo que interesa y abandonar el resto, por lo que se trata de controlarlos para intentar evitar este tipo de actos.

El edil ha aclarado que la iniciativa no consiste en una "regañina" sino de concienciar porque "con un poquito de trabajo y un poquito de concienciación" se puede mejorar.

Además, y a la vista de los datos, el concejal considera necesaria la creación de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) aplicados al sector del mueble y la colchonería.

FUNCIONAMIENTO

El Servicio Municipal de Limpieza incluye, dentro de su Carta de Servicios, la recogida de muebles y enseres a domicilio, con un compromiso de calidad que contempla la recogida de enseres y otros objetos voluminosos en el portal del inmueble, de lunes a viernes, en un plazo de tiempo máximo de once horas desde la recepción del aviso en las oficinas del servicio.

La recepción de las demandas se realiza por teléfono (983352581), a través del cual el ciudadano es atendido de forma personalizada por un operario, con una duración media por llamada que puede variar entre los tres y diez minutos.

Existe un volumen de enseres o voluminosos limitados para cada solicitud, así como un número de solicitudes por cada ciudadano/vivienda, ya que este ha de ser un servicio que llegue al mayor número posible de vecinos.

La recogida se realiza en el portal del domicilio del ciudadano o, en el caso de que el recinto no cumpla con las condiciones del Servicio (acceso, propiedades privadas, escaleras o trasteros, etcétera), se solicita que lo dejen en la batería de contenedores más próxima a su domicilio.

La retirada de los residuos se realiza en horario de tarde, entre las 14.30 y las 19.00 horas, por lo que se pide a los ciudadanos que lo depositen entre las 14.00 y las 14.30 a fin de evitar que los muebles y enseres estén el menor tiempo posible en los portales o en la vía pública.

Se trata de un servicio muy demandando, que en numerosas ocasiones supera la capacidad de medios que tiene asignados el Servicio para esta actividad, lo que genera cierto grado de incomodidad por parte de algunos ciudadanos.

Existen dos semanas al año en las que el servicio de recogida de enseres a domicilio queda suspendido, durante la Semana Santa y en la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, debido a que todos los medios del mismo se destinan a estos acontecimientos extraordinarios. Este hecho genera una gran demanda retenida que hace que una vez finalizadas las fiestas se lleguen a recibir en la centralita del Servicio más de 1.400 llamadas.

A pesar de esta presión, el servicio logra alcanzar un cumplimiento en sus compromisos de calidad del 99,58 por ciento en el año 2024 y del 99,70 en 2025. A fecha del 26 de noviembre de 2025 se han recepcionado en el Servicio en torno a 65 quejas o reclamaciones de usuarios disconformes con el servicio de recogida de enseres a domicilio, en la mayor parte de las ocasiones por la dificultad de contactar telefónicamente, al estar saturadas las líneas telefónicas.

A este servicio se destinan entre tres y cuatro equipos diarios, según la disponibilidad de medios, en turno de tarde, conformado cada uno por un conductor y dos peones, con un vehículo camión de caja abierta. El servicio se presta 50 semanas al año, cinco días a la semana, de lunes a viernes.