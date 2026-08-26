El Ayuntamiento de Valladolid convoca el lunes el Consejo de Mujeres para informar sobre el protocolo de vivienda

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales ha convocado de manera extraordinaria el Consejo Municipal de las Mujeres, que se reunirá el próximo lunes, 31 de agosto, para abordar asuntos de igualdad, la lucha contra la violencia machista y acceso a la vivienda, de manera que informará sobre el protocolo de vivienda social de VIVA que ha sustituido de sus criterios prioritarios el término "violencia de género" por "violencia doméstica".

La cita, establecida por la Presidencia de la Mesa, tendrá lugar a las 13.00 horas en el Centro Municipal de Igualdad, según ha informado el Ayuntamiento vallisoletano en un comunicado recogido por Europa Press.

El orden del día de la sesión incluye un balance de las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Valladolid en materia de Igualdad, con el objetivo de analizar las principales iniciativas y políticas impulsadas por el Consistorio en este ámbito desde el inicio de la legislatura.

Asimismo, se ofrecerá información sobre el protocolo de acceso a las viviendas en alquiler municipal gestionadas por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA)

Por último, se abordará la solicitud de un incremento de los recursos que el Gobierno de España destina a los ayuntamientos para la lucha contra la violencia machista, ante la "necesidad" de reforzar las políticas públicas, los programas y los recursos municipales destinados a la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia machista.