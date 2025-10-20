Ayuntamiento de Valladolid defiende que VIVA "no languidece en absoluto" y pide al PSOE que "no engañe" a la ciudadanía

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha defendido que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) "no languidece en absoluto", en respuesta a las críticas del Grupo Municipal Socialista, que ha criticado un "tijeretazo" del 40 por ciento en la partida destinada a la adquisición de viviendas para 2026, y ha pedido a los socialistas que "no engañen a la ciudadanía".

Tras la celebración del Consejo de Administración de VIVA, en el que tenía el objetivo de aprobar el presupuesto de la sociedad para el próximo ejercicio, Zarandona ha asegurado que "todas las dudas y preguntas fueron respondidas" y ha acusado al PSOE de "vivir en una realidad paralela".

"El presupuesto de VIVA crece con respecto al año pasado. En el capítulo de inversiones ingresamos más de 500.000 euros más, y el presupuesto total es más alto que el de 2025", ha señalado el edil.

Además, Zarandona ha destacado que el capítulo de inversiones, dotado con 5 millones de euros, crece un 16,4 por ciento debido a la construcción de las 47 viviendas de alquiler joven que se están ejecutando en Puente Jardín.

El concejal ha reconocido que la partida para la compra de vivienda se ha ajustado "a las condiciones del mercado", pero ha defendido que el objetivo es "mantener un presupuesto realista y ejecutable". "Nunca vamos a desistir de la compra de viviendas dispersas por toda la ciudad", ha subrayado.

El responsable municipal de Vivienda ha recordado que en los últimos dos años se han adquirido más de 60 viviendas y se están promoviendo otras 47, además de preparar nuevos proyectos para los próximos ejercicios. "Eso representa más del 25 por ciento del parque total de viviendas que posee VIVA desde su creación", ha afirmado.

Asimismo, Zarandona ha resaltado la "colaboración extraordinaria" con la Junta de Castilla y León, y ha reclamado al Gobierno central que "se sume" con hechos y no con "anuncios". "El Plan Estatal de Vivienda no me parece malo, pero no sabemos si podrán aprobarlo porque presupuesto no tienen", ha advertido.

Por último, el concejal ha apelado a "hablar con claridad" y ha pedido no "confundir a la opinión pública". "La ciudadanía es inteligente y entiende los datos", ha sentenciado.