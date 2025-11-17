El Ayuntamiento de Valladolid destinará fondos propios para que Auvasa sume tres autobuses más de GNC en 2026

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en la Junta de Gobierno Local destinar fondos propios para que la empresa municipal de transporte en autobús, Auvasa, incorpore tres nuevos autobuses rígidos de 12 metros propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC).

Según han señalado fuentes municipales este lunes, estos tres nuevos vehículos, que sustituirán a tres autobuses antiguos propulsados con gas licuado de petróleo (GLP) se sumarán previsiblemente en el primer semestre de 2026 a los seis autobuses articulados que comenzaron a operar el pasado 30 de septiembre.

Los nuevos vehículos prestarán servicio principalmente a las líneas 2 y 6, y con su puesta en servicio de estos nuevos autobuses, que llevan la etiqueta ambiental 'ECO', el gerente de Auvasa ha destacado que la flota va a llegar al "35 por ciento" de vehículos propulsados por GNC.

Además, se mantendrá la edad media de la flota, conformada por un total de 156 autobuses, por debajo de los diez años, y la de los vehículos que habitualmente prestan servicio en las líneas ordinarias por debajo de cinco años.

ALCANZAR LOS 31 MILLONES DE USUARIOS EN 2026

Eduardo Cabanillas ha recordado que los nuevos vehículos contribuirán al objetivo de llegar a finales de este 2025 a los 30 millones de personas usuarias y que el próximo año se alcancen los 31 millones, lo que supondría un "récord histórico".

Se trata de autobuses con carrocería de 12 metros y están accionados por GNC, con motorización de 320 caballos, sujetos a normativa de emisiones Euro VI-E, lo que les otorga un bajo nivel de emisiones contaminantes y etiqueta ambiental ECO, así como un elevado nivel de confort de marcha.

Cada autobús dispone de 103 plazas totales, con doble espacio para usuarios en silla de ruedas, rampa doble automática y manual, tres puertas, así como las últimas innovaciones en cuanto a prestaciones tecnológicas, tanto para información de las personas viajeras a bordo con pantallas ultra panorámicas, como en materia de seguridad, con sistemas avanzados ADAS para la detección de obstáculos en la vía y alertas el personal de conducción.

El personal de conducción, además, cuenta con un puesto enfocado a la ergonomía, con climatización independiente, mampara de protección y sistemas de apoyo a la conducción económica y de visualización del entorno del vehículo.

Para poder llevar a cabo la incorporación de estos tres nuevos autobuses, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha comprometido y aprobado el gasto correspondiente, poniendo de manifiesto el compromiso del equipo de Gobierno con el servicio de transporte urbano prestado por AUVASA, para que continúe siendo un referente en la movilidad, con una flota de autobuses moderna, cómoda, segura y eficiente, desde el punto de vista energético y medioambiental.