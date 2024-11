Ayuntamiento de Valladolid habilitará otros tres centros para recoger alimentos ante la "enorme" generosidad de la gente

VALLADOLID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento habilitará otros tres Centros Cívicos a partir del lunes como puntos de recogida de material y alimentos básicos para los afectados por la DANA ante la "enorme" muestra de generosidad y solidaridad de los vallisoletanos en una jornada donde se están recogiendo centenares de kilos de alimentos para los damnificados.

Los nuevos puntos de recogida serán el Centro Cívico Parquesol (C/ Eusebio González Suárez, 69) - Centro Cívico Rondilla (C/ Alberto Fernández, 3) - Centro Cívico José María Luelmo (C/ de la Armuña, 3) . En principio estarán habilitados hasta las 20.00 horas del miércoles día 6 con los otros tres Centros abiertos este sábado.