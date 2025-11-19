El Ayuntamiento de Valladolid quiere poner "rostro, nombre e historia" a las víctimas de violencia de género este 25-N

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid conmemorará en las próximas fechas el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con una programación de actos culturales y divulgativos dentro de la campaña denominada 'Tienen rostro, nombre e historia', con la que se quiere incidir en que las víctimas "no son solo un dato".

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha presentado este miércoles la campaña 'Tienen rostro, nombre e historia', dirigida a visibilizar a las mujeres víctimas de violencia machista.

"Hemos escogido este lema porque queremos visibilizar a todas las mujeres que sufrieron o sufren violencia. Que las mujeres sepan que para nosotros no son un número. Se trata de humanizarlas, de darles el lugar que se merecen", ha comentado Nieto.

Este año se ha apostado por un cartel diseñado por la artista plástica vallisoletana Celia Gallego, que ya ha realizado trabajos en varias ocasiones relacionados con la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

"Como en el camino que iniciamos el año pasado, estamos apostando por una imagen que refleje la implicación de este Ayuntamiento con la igualdad y su visibilidad, apoyando a artistas jóvenes, dinámicos, con potencial y locales", ha señalado el concejal.

El acto central de esta conmemoración se celebrará el martes 25 de noviembre a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de Valladolid, presidido por el alcalde, Jesús Julio Carnero.

En él se debería leer un "manifiesto" aprobado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a este respecto el concejal Rodrigo Nieto ha explicado que preveía remitir la propuesta de texto a los grupos este miércoles para que los que quieran se sumen a la lectura en el mencionado acto por parte de un representante de cada formación.

En los últimos años, la declaración institucional se ha consensuado en la FEMP entre el PP y el PSOE y en el caso del Ayuntamiento de Valladolid se sumaba a la misma Toma la Palabra, mientras que los representantes de Vox nunca han participado de la misma.

Además de la intervención del regidor, se leerá otro "manifiesto", como habitualmente, por parte de una persona vinculada con la lucha contra la violencia de género y que, en este caso, será una víctima de un caso de agresiones machistas la que aporte su testimonio pero, por motivos de protección, la encargada de poner voz a su lectura será la periodista de la cadena COPE en Valladolid Laura Ríos.

Para finalizar el acto, habrá una actuación musical ofrecida por Manuela del Caño y Belén Castillo. Manuela del Caño Espinel es licenciada en Químicas, doctora en Neurociencias, profesora de la Universidad de Burgos y cantante lírica con formación superior en Interpretación. En este sentido, Belén Castillo, que la acompañará al piano, está formada en los conservatorios superiores de Castilla y León, Madrid y Milán.

MANIFESTACIÓN.

Entre las actividades organizadas en torno a esta conmemoración se ha destacado la manifestación organizada por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que partirá de la plaza de Fuente Dorada con destino a la plaza de la Universidad a las 20.00 horas del día 25.

Se iluminarán en color morado edificios emblemáticos como la Casa Consistorial, Cúpula del Milenio y la linterna del Espacio Joven Sur en la tarde noche del día 25.

Además de actividades en todos los centros cívicos, se sumará un nuevo espectáculo musical llamado 'Doo de Pechos: De la copla al reguetón y otros momentos de perplejidad', en el que un grupo musical revisará temas de la copla y el reguetón desde un punto de vista humorístico. La actuación tendrá lugar en el Centro Cívico Canal de Castilla a las 18.30 horas de este sábado, 22 de noviembre.

El resto de actividades se encuentran recogidas en el programa que se desarrollará a lo largo de la semana, hasta el 4 de diciembre.