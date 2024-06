Ayuntamiento de Valladolid recibe de Adif el proyecto definitivo de Arco de Ladrillo y comenzará a estudiarlo

El equipo de Gobierno mantiene que se reparará el viaducto por "responsabilidad ineludible"

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, el 'popular' Ignacio Zarandona, ha asegurado este miércoles que ya han recibido el proyecto definitivo del paso subterráneo de Arco de Ladrillo aunque por el momento "no ha habido tiempo siquiera para dar un primer vistazo", por lo que ha apuntado que el equipo de Gobierno procederá a analizarlo e informar sobre ello.

El edil Ignacio Zarandona ha atendido este miércoles a los medios de comunicación después de que Adif haya dado a conocer el envío del proyecto a varios medios de comunicación locales, además de una carta del presidente del Administrador de infraestructuras ferroviarias, Ángel Contreras, en la que se plantea la opción de que el Ayuntamiento derribe por su cuenta el viaducto de Arco de Ladrillo para "ahorrar dinero" y agilizar la intervención.

Zarandona ha asegurado que "ayer a mediodía" tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento había recibido el proyecto y se estaba "descargando", al tiempo que ha mencionado que se trata de una documentación "compleja, exhaustiva", con "muchísimos documentos, planos y planeamientos" que por el momento no ha habido tiempo "siquiera de echar un vistazo".

A este respecto, el concejal ha mencionado en varias ocasiones la rapidez "insospechada" e incluso la "sorpresa" con la que se ha producido esta entrega, pues ha recordado que "la semana pasada" --el alcalde, Jesús Julio Carnero, informó sobre ello el día 31 de mayo-- Adif planteó la necesidad de una reunión telemática de la SVAV para ampliar el plazo de presentación del proyecto definitivo.

"Pero se apresuraron a decir que no había ningún plazo que ampliar porque el proyecto iba a estar entregado el 8 de junio, sábado. Entiendo que ha sido entregado en tiempo y forma", ha apostillado.

El edil ha aseverado que se trata de un proyecto que va a requerir un "estudio profundo" por parte del Ayuntamiento, pero ha reconocido que desconoce "lo que va a suceder" y las decisiones que tomará la Corporación municipal. Asimismo, ha señalado que Adif, por el momento, No se nos ha comunicado un plazo de alegaciones, no ha comunicad si habrá un plazo de alegaciones, aunque espera que se detalle sobre ello cuando se oficialice la entrega.

"Cuando tengamos todos los datos veremos los tiempos", ha apuntado Zarandona, que ha mostrado la voluntad del equipo de Gobierno de, al menos, estudiar el proyecto, analizar si sus características de diseño son "correctas y aceptables" y entonces informarán de lo que corresponda y trasladarán alegaciones si fuera necesario.

"FUNDAMENTAL QUE SEA COMPATIBLE CON EL SOTERRAMIENTO".

En este sentido, ha considerado "fundamental" que el trazado inferior sea "compatible" con el soterramiento de las vías, un proyecto que actualmente no contempla el convenio para la integración ferroviaria, en el que se enmarca la actuación proyectada en Arco de Ladrillo.

Zarandona ha recordado que trabajaban todavía para presentar, antes del 14 de julio, aportaciones a un primer avance del proyecto definitivo que Adif había trasladado a mediados de mayo al Ayuntamiento, en el que se señalaba que se habían tenido en cuenta las alegaciones presentadas a su vez por el Consistorio al proyecto básico a finales de 2023.

"Estábamos preparando alegaciones a un documento previo cuando ya se ha presentado el definitivo", ha ironizado el concejal.

Al ser preguntado sobre si el equipo de Gobierno se sentía "engañado" por cómo ha gestionado Adif y el Ministerio de Transportes la información relativa al proyecto, Zarandona no ha querido emplear esa palabra, pero ha sugerido juzgar la situación. "No sé si es falta de previsión, de control. No parece normal este relato que yo les hago", ha enfatizado.

DERRIBO DEL VIADUCTO.

Zarandona ha confirmado que Adif ha planteado al Ayuntamiento que estudie la posibilidad de renunciar a la actuación "de urgencia" que tiene en marcha desde hace algo menos de dos semanas en el viaducto de Arco de Ladrillo y que permita que los plazos para el derribo sean más breves. "Pero el debate no es cuando se va a tirar el viaducto, sino que vamos a valorar el proyecto", ha enfatizado el concejal del PP.

A este respecto, el concejal de Urbanismo ha insistido en que la intervención en el viaducto ha sido necesaria porque el equipo de Gobierno entiende que "la responsabilidad es ineludible" y "no se puede perder tiempo". Asimismo, ha apuntado que "posiblemente" el presupuesto de la intervención sea inferior a los 2 millones de euros en los que se ha estimado "rápidamente" el coste, e incluso ha apuntado la intención de reclamar a Adif que corra con el coste de la obra porque considera el viaducto "una infraestructura ferroviaria".

Zarandona también ha defendido que el viaducto "tiene que estar abierto al tráfico", debido a la situación actual de la circulación en la ciudad, con el túnel de Labradores cerrado durante al menos medio año más y el viaducto de Daniel del Olmo con restricciones, lo que hace que la fluidez sea "complicada" actualmente y entiende que la ciudad no puede "absorber" todo el tráfico que circula ahora mismo por Arco de Ladrillo.