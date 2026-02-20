Bajan a 18 los avisos hidrológicos en el Duero, dos en rojo, cuatro en naranja y 12 en amarillo

El CECOPI de Soria ha acordado medidas extraordinarias ante las inundaciones en San Esteban de Gormaz - JCYL

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado hasta los 18 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este viernes, 20 de febrero, --28 el pasado jueves-- y descienden de cuatro a dos los que se encuentran en nivel rojo.

Además, hay otros cuatro avisos en naranja Navapalos en Soria, San Aranda de Duero (Burgos), Quintanilla de Onésimo y San Miguel del PIno en Valladolid.

El principal río con dos es avisos rojo es el Duero con tramos en este nivel por la salida del embalse de La Cuerda, en la provincia de Soria y en Saucelle (Zamora)