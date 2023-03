Ballesteros ve "desacertada" la moción de Vox y aboga por que gobierne la lista más votada para evitar pactos

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La que será la nueva presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla y León, Andrea Ballesteros, ha calificado de "desacertada" la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, que se debatirá y votará la próxima semana en el Congreso y ha abogado por que gobierne la lista más votada tras las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, fecha en la que el PP se marca la "verdadera moción".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ballesteros ha apuntado que el problema no es tanto el candidato elegido para liderar la moción, sino que "no lleva a nada desarrollar una moción de censura cuando no hay mayorías para conseguir el objetivo que se espera".

En este sentido, ha aseverado que el PP votará para "evitar que Pedro Sánchez se envalentone y piense que el Partido Popular está de acuerdo con la deriva a la que lleva a este país su política". Con lo cual, ha señalado, que en principio se optará por la abstención.

Ballesteros considera que es momento de pensar en las elecciones municipales y no en una moción de censura a nivel nacional que, en sus palabras, "no lleva a nada". "Lo consideramos desacertado porque hay otros temas de más interés o más importancia, como digo a nivel municipal, porque estamos a las puertas de esas elecciones en toda España", ha esgrimido en línea con la tesis del PP de que la moción de censura a Sánchez serán en la cita de las urnasel 28 de mayo.

En este sentido, ha apoyado la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que sea la lista más votada la que se imponga en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos. "Tenemos que apostar o tratar de conseguir los mejores resultados en los distintos municipios para gobernar en solitario, conseguir ser la lista más votada en cada uno de ellos y no tener que pactar con ningún otro partido", ha apuntado.

"LA IDEA ES NO CERRAR PACTOS"

En el caso de Burgos, ha concretado que la candidata del PP, Cristina Ayala, "ya dejó claro" que su postura es la misma que la de la formación a nivel nacional. "En eso estamos y, por parte del Partido Popular a nivel de Burgos, estamos apostando y trabajando duramente para que Cristina pueda ser la primera alcaldesa de Burgos", ha añadido a continuación.

"La idea no es cerrar pactos con ninguna otra cosa", ha trasladado al ser preguntada acerca de si vaticina que el actual bipartito PP-Vox en Castilla y Léon pueda reproducirse en otros municipios de la comunidad tras los comicios. Eso sí, ha afirmado que la coalición de gobierno en Castilla y León a día de hoy "sigue viva y sigue como el primer día" y que la "legislatura seguirá tal cual está".

Sobre las polémicas que han surgido en torno al protocolo 'provida', Andra Ballesteros cree que "fueron unas declaraciones que se sacaron de contexto" y ha subrayado que el presidente de la Junta "lo dejó claro". "Dejó claro cuál iba a ser el protocolo que iba a seguir Castilla y León en este caso, que no había cambiado nada y que se iba a defender en este caso la ley o la norma como estaba a nivel nacional", ha apuntado.

En este contexto, ha arremetido contra leyes del Gobierno central como la del 'solo sí es sí' y la ley trans y ha recalcado que se tratan de una "chapuza" del Ejecutivo central porque "día tras día agresores sexuales salían antes a la calle y se les reducían sus condenas por la aplicación de la pena más favorable al reo".

No obstante, ha augurado que el Gobierno PSOE y Unidas Podemos "se va a mantener a toda costa hasta el final de la legislatura" porque a Sánchez "no le interesa romper a pesar de las chapuzas" en las que, según ha enfatizado, "ha sido cooperador necesario para desarrollar todas estas leyes".

ELECCIONES MUNICIPALES EN BURGOS

En clave municipal y preguntada acerca de si cree que la candidatura de Ayala se pueda ver penalizada por el hecho de que venga del plano nacional, Ballesteros ha aseverado que su cargo en el Senado "no resta para nada la labor que pueda desarrollar como alcaldesa".

Es más, lo ve como algo positivo porque el hecho de ser senadora "es una manera de también ser el altavoz en otra institución a nivel nacional" en la que trasladar las necesidades de Burgos de forma directa.

En este sentido, ha puesto en valor el proyecto de ciudad que está desarrollando Cristina Ayala, que "va más allá" de medidas para cuatro años, y con el que aspira a obtener la mayoría absoluta.

Actualmente cuentan con siete concejales en el Consistorio de Burgos y, aunque tiene el objetivo ambicioso de llegar a los 14 ediles, Ballesteros ha admitido que es un "reto difícil" también debido al fraccionamiento político que existe. Además, ha explicado que a nivel municipal se tiene que conseguir el 5 por ciento para obtener representación y ese 5 por ciento de los votos, "con lo cual se dispersa y se disgregan esos votos".

Con todo, se ha aventurado a hacer una porra de lo que ocurrirá el 28 de mayo en la ciudad burgalesa y ha señalado que si no alcanzan los 14 concejales "por lo menos serán la lista más votada que permita a Cristina ser la primera alcaldesa de Burgos".

En suma, la burgalesa ha defendido la "solidez" del proyecto de Ayala, aunque hasta mediados de abril no se conocerá el equipo que la acompañe. Eso sí, ha garantizado que serán "políticos de raza y con capacidad para mejorar la vida de los ciudadanos", como así se ha visto con dirigentes como el viceportavoz en las Cortes, Ángel Ibáñez, o el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que llevan "por bandera Burgos".

