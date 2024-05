Banco de Alimentos de Valladolid alerta de la "situación crítica" que atraviesan por la reducción de fondos europeos

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, ha advertido de la "situación crítica" que atraviesa la entidad debido a la "reducción de fondos europeos" para la adquisición de alimentos básicos.

Así lo ha señalado Mediavilla, acompañado por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, tras la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones, en el que la Institución Provincial se compromete a abonar 90.000 euros al Banco de Alimentos.

En este sentido, el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid ha agradecido la "ayuda" de 90.000 euros que ha realizado la Diputación de Valladolid, ya que "abre nuevas posibilidades".

Así, Mediavilla ha lamentado la decisión que ha tomado el Gobierno para este año de cara a los fondos europeos, porque "en vez de que vengan alimentos básicos que se gestionaban a través de las grandes cadenas alimenticias y empresas, las donaciones se han realizado a través de tarjetas monedero".

"Esto, para los bancos de alimentos que llevan treinta años gestionando alimentos y que, de alguna forma, a nivel nacional atiende a través de más de 6.400 entidades en toda España y con una serie de beneficiarios alrededor de 1.200.000, pues ha sido un palo muy gordo", ha asegurado.

Además, Mediavilla ha insistido en que "la situación es muy crítica" y ha reclamado "la colaboración de las entidades públicas, de empresas solidarias que ven el problema y de tantas personas que están ayudando, para poder hacer frente a esta situación".

Por su parte, Conrado Íscar ha afirmado que la institución provincial "ha estado y estará siempre" apoyando al Banco de Alimentos, y ha destacado que acaban de firmar un convenio que supone "un incremento de un 20 por ciento, hemos pasado de 75.000 euros a 90.000 euros".

El presidente de la Diputación ha reconocido "el trabajo que hace el Banco de Alimentos" y les ha dado "las gracias" y "la enhorabuena", asegurando que van a "contar con todo el apoyo de la institución provincial".

Por otro lado, Íscar ha lamentado que "la situación es preocupante", con datos que muestran que "en el año 2019 había un 25,2 por ciento de personas en situación de exclusión y hoy, en el año 2023, los últimos datos, pues hemos llegado a un 26,9 por ciento. El porcentaje sigue aumentando".

"Dentro de estas dificultades, vais a encontrar un hombro en el que apoyaros, que en este caso es el de la institución provincial", ha concluido Íscar.

Asimismo, Jesús Mediavilla ha reclamado "más ayudas" de la Junta de Castilla y León para poder atender a las familias que acuden a la institución. "Yo he hablado con la Junta de Castilla y León, les he dicho la importancia que tiene que la ayuda llegue cuanto antes, porque si no llega, no podemos atender a tantas familias", ha afirmado Mediavilla.

El presidente del Banco de Alimentos ha insistido en que la cuantía que la Junta les está dando "es insuficiente", a lo que ha añadido que la consejera de familia e igualdad de oportunidades, Isabel Blanco, dijo hace unos días "que iba a ayudar a los bancos de alimentos" y ha asegurado que "están esperando que les llamen para ver qué tipo de ayuda les van a ofrecer".

Mediavilla ha detallado que, "en solo leche, el Banco de Alimentos ha repartido 99.939 litros" y que en aceite han repartido 12.681 litros". "El total de alimentos que estamos dando a todas las familias es de 87 alimentos, y se controla específicamente que 26 de ellos sean alimentos básicos para que a ninguna familia les falte, especialmente a los niños", ha remarcado el presidente.

Por lo tanto, Mediavilla ha recordado que, mensualmente, están repartiendo alrededor de 130 toneladas de alimentos".