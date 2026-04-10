La Bañeza (León) acogerá en mayo la Internacional Madonna de los Centauros, reunión motociclista más antigua del mundo

Acto de presentación de la VIII Internacional Madonna de los Centauros, que ha tenido lugar este viernes en La Bañeza (León). - AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA

LEÓN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Bañeza (León) acogerá entre los días 14 y 17 de mayo la VIII Internacional Madonna de los Centauros, la reunión motociclista internacional más antigua del mundo, con origen en la ciudad italiana de Alessandria en el año 1946, a la que asistirán entre 500 y 1.000 personas.

El evento se ha presentado este viernes en La Bañeza y ha contado con la participación del alcalde del municipio, Javier Carrera de Blas; la concejala de Deportes, Laura Gallego; el presidente del Moto Club Madonna de los Centauros, Carlos Sainz y el vicepresidente de la entidad, Ricardo Fernández.

Durante su intervención, el Javier Carrera ha agradecido la presencia de los representantes del Moto Club y ha subrayado la relevancia de un evento de carácter internacional que situará a la ciudad en el foco mediático y atraerá participantes de distintos países.

En este sentido, ha destacado la repercusión social y económica que supone la celebración de iniciativas de este tipo, así como su contribución al fortalecimiento de la proyección de La Bañeza como destino vinculado al mundo del motor, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de La Bañeza.

Asimismo, ha incidido en la posición "estratégica" del municipio como punto de partida para rutas motociclistas que permiten recorrer distintos territorios del noroeste peninsular e incluyen la provincia de León, el territorio zamorano, Tierra de Campos, Portugal o Galicia.

El regidor también ha puesto en valor el papel de estos encuentros en el fomento de la convivencia y la unidad entre ciudadanos europeos, así como en la consolidación de la tradición motociclista local, representada, entre otros, por el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza.

CITA "DE GRAN IMPORTANCIA"

Por su parte, la concejal de Deportes ha expresado su agradecimiento al Moto Club por el trabajo desarrollado durante los últimos años para hacer posible este evento y ha destacado que se trata de una cita "de gran importancia" para la ciudad, tanto por su impacto económico como por la afluencia de visitantes que generará. Igualmente, ha señalado que el programa se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas intensas, con diversas rutas y actividades.

El presidente del Moto Club Madonna de los Centauros ha explicado que la candidatura de La Bañeza se planteó hace tres años y fue acogida favorablemente por el Ayuntamiento desde el primer momento. Respecto al evento, ha señalado que reunirá a participantes de numerosos países, entre ellos España, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Portugal, así como nuevas delegaciones como Mónaco y San Marino, además de asistentes procedentes de Perú.

La previsión inicial contempla alrededor de 250 inscritos, si bien el movimiento total de asistentes podría alcanzar entre 500 y 1.000 personas. Asimismo, ha agradecido el apoyo de José Javier Morla por su papel como nexo de unión con el Ayuntamiento en la coordinación del evento.

RUTAS TURÍSTICAS Y OTRAS ACTIVIDADES

El programa incluirá rutas turísticas por enclaves como León, Astorga o la Cruz de Hierro, con regreso diario por la tarde a La Bañeza, así como actividades culturales y de convivencia. La llegada de participantes se producirá de manera progresiva desde el jueves día 14 de mayo, jornada en la que se abrirá la oficina de inscripciones, y se prolongará hasta el fin de semana.

El vicepresidente del Moto Club ha detallado que el acto central tendrá lugar el domingo, con la celebración de una eucaristía en honor a la Virgen de la Creta, patrona de los motoristas, cuya devoción se remonta a la Segunda Guerra Mundial.

ACTO CENTRAL, CON MOTOCICLETAS EN EL TEMPLO

Esta tradición, originaria de Alessandria, contempla la entrada en el templo de una motocicleta por cada país participante, así como de representantes de distintos cuerpos y servicios vinculados al uso de motocicletas como fuerzas de seguridad, servicios de emergencia o correos. La jornada culminará con un encuentro de convivencia entre los participantes.

El evento contará con la colaboración de distintas entidades y asociaciones, entre ellas el Moto Club Bañezano y Asociación Bañezana de Motos Clásicas, así como con iniciativas solidarias, entre ellas la aportación de un euro por inscripción destinada a la investigación de la ELA.

Finalmente, la organización y el Ayuntamiento han resaltado el impacto positivo de la cita en el sector hostelero y turístico tanto de La Bañeza como de su entorno.